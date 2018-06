Kolocová s Kvapilovou v Ostravě nevyhrály a loučily se v slzách. Strašně nás to mrzí, omlouvaly se

„Když člověk trénuje, maká, dává tomu všechno a nejde to, tak ho to štve. Je to velké utrpení. Člověk hraje doma jednou za rok, Míša si před českými fanoušky turnaj světové série nezahrála nikdy. Strašně nás to mrzí," svěřovala se Kristýna Hoidarová Kolocová.

„Chtěly jsme se před domácím publikem ukázat. V Pelhřimově se nám to povedlo, tady ne. Tak snad budeme mít možnost to napravit příští rok," připomněla Michala Kvapilová, že turnaj Světové série se bude konat v Ostravě i v roce 2019.

Příčiny nezdaru na ostravském písku popsat úplně nedokázaly. „Nejde přesně říct, v čem to je, jestli nejsme dobře připravené, jestli jsme dostatečně nebojovaly, nebo zda jsme nebyly dobře vyspané. Těch věcí může být milión. Hrály jsme trochu lépe než včera, ale Lotyšky odehrály krásný zápas," přemítala Kolocová.

Obě zároveň připustily, že se v posledních dnech úplně nesetkaly s psychickou pohodou. „Necítíme se s téhle fázi sezóny úplně sebevědomě," přiznala Kolocová. „Ale je to dané určitě řadou změn, které jsme začaly dělat v naší přípravě. S trenérem Andreou Tomatisem pracujeme na spoustě věcí a některé jsme zatím nedokázaly do hry dostat. Takže možná to sebevědomí z toho, že ty věci ještě nemáme dobře napilované, chybí," uvedla Kolocová.

Čas na odpočinek a vyčištění hlav ale nemají. Příští turnaj čeká pár Hoidarová Kolocová, Kvapilová už příští víkend v Polsku. „Není možné se na týden vypařit, zajet si odpočinout někam na Seychely a přijet v pohodě. My na to v tuhle chvíli nemáme čas. Jako tým ale fungujeme dobře, umíme si věci vyříkat, nalít si čistého vína," nastínila Kolocová, že z nastolené cesty, během níž aktuálně druhá nejlepší česká dvojice mění servis, obranu i útok, uhnout nechtějí.

„Rozhodly jsme se tak, nápady Andrey se nám líbí, jen to trvá nějaký čas to do hry zařadit. Když máme dobrý den, všechno funguje a hrajeme všechno. I to, co jsem v životě nehrála. Když je to naopak, tak pomalu nehrajeme ani to, co jsme schopné hrát normálně. Je to dlouhý proces, ale musíme, to zvládnout," popisovala Kvapilová.