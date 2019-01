Ondra se těší na olympijskou přípravu v novém centru v Brně

Přípravu na OH v Tokiu bude mít odteď usnadněnou. Pětadvacetiletý Adam Ondra, jeden z nejlepších lezců světa a příští rok aspirant na medaili při premiéře tohoto sportovního odvětví na olympiádě v Japonsku, byl hlavní hvězdou slavnostního otevření nového lezeckého centra Hangar v Pražákově ulici v brněnských Horních Heršpicích. Je zaměřené na bouldering a co do velikosti i moderního pojetí je jednoznačně nejlepším areálem tohoto druhu v republice. Stane se oficiálním tréninkovým centrem české lezecké reprezentace.