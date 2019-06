Španělský tenis v šoku! Jména grandslamových vítězů jsou spojována s podvodem

Další tenisový skandál na obzoru? Už to tak vypadá. Španělský internetový deník El Confidencial přišel s informací, v níž je do tenisového podvodu zapleten vítěz French Open ve čtyřhře Feliciano López. Španělský tenista měl údajně ovlivnit utkání čtyřhry ve Wimbledonu před dvěma roky.

Místo, aby se soustředil na turnaj v Queen’s Clubu, kde se má objevit ve dvouhře a poté ve čtyřhře s Andym Murraym, musí řešit zcela jiné starosti. Jeho jméno se totiž v médiích objevilo v souvislosti s tenisovým podvodem. Feliciano López se údajného manipulování se zápasem měl dopustit před dvěma roky ve Wimbledonu.

Španělský tenista tehdy po boku svého krajana a jmenovce Marka Lópeze, s nímž vyhrál v Paříži na Roland Garros v roce 2016, překvapivě vypadl v prvním kole deblu s nenasazeným párem Mattem Reidem a Johnem Patrickem Smithem. Španělé sice vyhráli první set 6:3, avšak další tři už získala australská dvojice 7:6, 6:2 a 6:4.

Podle španělského internetového deníku El Confidencial jméno López figuruje v telefonických odposleších. Na nich je zaznamenán rozhovor Carlose Arandy, bývalého fotbalisty, který se ovlivňováním fotbalových a tenisových zápasů zabýval. Podle policie na nich Aranda tvrdí, že má o tomto utkání informace a nárokuje si padesát procent z celkové výhry.

„Feliciano López a jeho parťák prohrají čtyřhru,“ měl být tip. „Kolik mám vsadit?“ ptal se neznámý muž Arandy. „Kolik chceš, je to Wimbledon,“ odpověděl prý Aranda. Podle webu The Guardian Feliciano López okamžitě poté, co zjistil, že byl do skandálu zapleten, kontaktoval právníky a Marc López údajně prohlásil, že nikdo nemá právo takhle špinit jejich jména.

Jednotka pro bezúhonnost tenisu už byla s případem vítězů French Open ve čtyřhře obeznámena, ale zatím se k ničemu nehodlá vyjadřovat.