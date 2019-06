S kým do mixu? Murraymu dávají hráčky košem. Přijme výzvu české hvězdy?

Úsměv od ucha k uchu. Taky má k tomu důvod. Andy Murray se po operaci kyčle vrátil na kurty vítězně, když spolu s Felicianem Lópezem v úvodním kole čtyřhry v Queen’s Clubu vyřadili nasazené jedničky. A hlavně. Po zápase necítil žádnou bolest. „Kyčel mě vůbec nebolela,“ pochvaloval si Murray na webu BBC.

„Nyní vidím mou budoucnost na kurtech optimisticky,“ hlásil nadšeně dál. „Před zápasem jsem se cítil výborně, když jsem ale přicházel na kurt, znervózněl jsem,“ přiznal britský tenista. „Říkal jsem si, že budu tím nejhorším na kurtu a po utkání mě bude všechno bolet. V prvním se tu tomu tak bylo, ale v tom druhém jsem se už zlepšil, šlo mi víc podání i returny,“ líčil spokojeně.

A tak trojnásobný grandslamový vítěz už spřádá plány co dál. Ve Wimbledonu se chce představit, jak ve čtyřhře, tak i v mixu. Teď ještě najít ty správné parťáky. Toho pro mužského debla by už měl, bude jím Francouz Pierre-Hugues Herbert, vítěz všech čtyř grandslamů ve čtyřhře. „Je to brilantní hráč. Původně nechtěl ve Wimbledonu čtyřhru hrát, ale trenér ho přesvědčil, že to je zajímavá příležitost,“ vyprávěla bývalá světová jednička.

Barbora Strýcová se na Twitteru tenisového zpravodaje BBC Russella Fullera dočetla o nesnázích Andyho Murrayho s hledáním deblové partnerky pro mix na Wimbledonu. Přes svůj Instagram v rámci instastories tak britskému tenistovi poslala zajímavý vzkaz.

Co se týká partnerky do smíšené čtyřhry, tak to bude asi těžší oříšek. Murray už oslovil několik hráček, ale všechny mu daly košem. Dokonce si dělal zálusk i na vítězku French Open. I ta však trojnásobného grandslamového vítěze svým rozhodnutím zklamala. „Během French Open jsem se ptal Ashleigh Bartyové.“

„Ale omluvila se mi, že bude hrát dvouhru, čtyřhru, a že třetí soutěž už nechce, což chápu. O pár dní později vyhrála French Open. Zkusil jsem to znovu. Chválil jsem ji, že je jedna z nejlepších. Stejně mě odmítla. Je to škoda, chtěl jsem vynikající partnerku,“ litoval a v hledání hodlá pokračovat nadále. I když.

Jedna skvělá tenistka, bývalá světová trojka ve čtyřhře, by měla zájem. „Slyšela jsem zvěsti, že tě při hledání partnerky do čtyřhry ve Wimbledonu několik mých kolegyň odmítlo. Tuhle chybu bych neudělala. Co na to říkáš?“ nabídla se na sociálních sítích Barbora Strýcová jako parťačka na slavný grandslam. Tak se necháme překvapit, jestli Murray, jenž na olympijských hrách v Londýně 2012 získal ve smíšené čtyřhře stříbro po boku Laury Robsonové, její výzvu přijme.