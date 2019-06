Po titulu ve čtyřhře si Murray pohrává s myšlenkou na dvouhru. Možná ji zkusí už na US Open

Andy Murray na začátku sezony všechny šokoval, když oznámil, že možná bude muset kvůli své bolavé kyčli ukončit kariéru. Po Australian Open podstoupil další operaci, při níž mu byla hlavice kosti upravena pomocí kovu. Bývalá světová jednička, jeho rodina a fanoušci poté s napětím čekali, jak bude probíhat následná rekonvalescence, zda přestanou bolesti, a zda bude moci ještě hrát.

Vše dopadlo dobře. Britský tenista byl bez bolestí a mohl pomýšlet na návrat na kurty. Nejdříve se však rozhodl, že zkusí čtyřhru. Domluvil se s Felicianem Lópezem a přihlásili se spolu na turnaj v Queen’s Clubu. Od začátku překvapovali. V úvodním kole vyřadili nasazené jedničky a vítězili dál.

V nedělním finále pak porazili dvojici Raajev Ram, Joe Salisbury 7:6, 5:7 a 10:5 a mohli slavit titul. A to nejdůležitější. Murray během turnaje necítil vůbec žádné bolesti, což ho přimělo k myšlenkám na dvouhru. „Pokud budu i nadále dělat pokroky, rád bych si zkusil i dvouhru,“ prohlásil na webu The Guardian trojnásobný grandslamový vítěz, který přitom ještě před pár dny tvrdil, že to hned tak nebude a nejspíš ji zkusí až ke konci sezony.

Teď už to ale vidí jinak. „Mám po Wimbledonu několik možností. Buď můžu hrát celé léto čtyřhru na amerických betonech a mezitím začít trénovat dvouhru, nebo si můžu dát po Wimbledonu delší pauzu, během níž bych se věnoval jen dvouhře, a to bych ji pak mohl zkusit už na US Open,“ vyprávěl dál.

„Je mi jedno, jak to bude. Bylo by hezké zahrát si dvouhru už na US Open, ale kdyby se to nepovedlo, budu v pohodě. Hlavně jsem rád, že zase můžu hrát,“ dodal Murray, kterého nyní čeká hledání partnerky do smíšené čtyřhry ve Wimbledonu. Poté, co ho odmítla Ashleigh Bartyová, mu přišlo několik nabídek včetně té od české hvězdy, Barbory Strýcové.