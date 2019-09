Splněný sen. Střelkyně Šumová trefila evropský bronz a olympijské Tokio

Čtyřiadvacetiletá broková střelkyně v disciplíně skeet Barbora Šumová získala na mistrovství Evropy v italském Lonatu bronzovou medaili a zároveň účastnické místo na OH v Tokiu 2020.

Čtvrteční třetí položku kvalifikace končila třemi chybami a vypadalo to, že se jí nebude boj o medaile a dvě účastnická místa pro olympijské Tokio nebude týkat. Ani páteční první položka se dvěma chybami nenasvědčovala výraznému posunu dopředu. Jenže v nevyzpytatelném počasí chybovaly i soupeřky a Šumová končila čistou pětadvacítkou, a dostala se do elitní finálové šestky. Po rozstřelu postupovala jako pátá. Postupně vypadly Turkyně Ozpaková a po ní i Ukrajinka Malovičková, která vyhrála kvalifikaci.

Šumová přestřílela také domácí Bacosiovou a měla jistotu bronzu i účastnického místa v Tokiu, protože Slovenka Danka Barteková, švagrová české brokové jedničky Davida Kosteleckého, už účastnické místo měla z předchozích závodů, olympijské Tokio tak trefily stříbrná Kypřanka Andri Eleftheriuová i bronzová Šumová.

zleva stříbrná Kypřanka Andri Eleftheriuová, zlatá Slovenka Danka Barteková a bronzová Barbora Šumová.

Petr Luštický

„Začátek finále mi vůbec nevyšel, prvních deset ran bylo hrozných. Ale chytila jsem se včas a trefovala, takže z toho byla bronzová medaile a účastnické místo pro olympijské Tokio," říkala reprezentantka Komety Brno do telefonu.

„Je to můj největší úspěch v kariéře a splněný sen. O olympiádě jsem snila už když jsem začínala střílet, ale přiznám se, že jsem v jeho naplnění ani nedoufala. Teď je skutečností. Po závodě a dopingové kontrole jsem si to ani nestihla užít, teprve mi pomalu dochází, co se mi podařilo," přiznala drobná dívka, jejímž koníčkem je myslivost.

Kolekci medailí má z velkých soutěží především jako členka družstva. Největšími individuálními úspěchy byly bronz z juniorského MS 2014 a o dva roky později stříbro z akademického mistrovství světa. Po pátku už je nejcennější evropský bronz z Lonata.

Čeští střelci mají na OH v Tokiu už šest účastnických míst. V brokové disciplíně trap je získali David Kostelecký a Jiří Lipták, ve skeetu Barbora Šumová a Jakub Tomeček, v puškových disciplínách Filip Nepejchal a Nikola Mazurová.