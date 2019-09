Nesmyslný risk! Mladík ho zaplatil v ringu životem

Svět boxu se ponořil do smutku, příčinou je další tragické úmrtí v ringu! Bulharský boxer Boris Stančov zemřel při zápasu v Albánii poté, co se v pátém kole duelu pérové váhy s domácím Arditem Muržou v rohu zhroutil. Život 21letému borci nezachránily ani okamžitá pomoc záchranářů a snaha lékařů po převozu do nemocnice. Příčinou úmrtí bylo podle prvních informací srdeční selhání.