Zachová má jako první česká judistka medaili z Grand Prix

Zachová se po dvou výhrách ve skupině A probojovala do čtvrtfinále, v němž podlehla bronzové medailistce z loňského MS Martyně Trajdosové z Německa. Po dvou dalších vítězstvích v opravách se česká judistka mohla radovat z nečekané medaile. Kategorii do 63 kg vyhrála Australanka Katharina Haeckerová.

Věra Zemanová skončila v kategorii do 57 kg na sedmém místě, Jakub Ječmínek (do 73 kg) prohrál v soutěži hned první zápas. V Tel Avivu se ještě představí David Klammert (do 90 kg), který je v olympijské kvalifikaci na postupovém místě. Jistý postup na hry do Tokia má zatím jen mistr světa v nejtěžší váze Lukáš Krpálek.