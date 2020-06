Judistický šampion Fonseca byl pozitivně testován na covid-19

Judistický mistr světa v kategorii do 100 kilogramů Jorge Fonseca měl pozitivní test na covid-19. Sedmadvacetiletý Portugalec, který ovládl loňský šampionát v Tokiu, kvůli tomu předčasně ukončil kemp v Coimbře.

Tam se prokázala nákaza také u bronzové medailistky z loňského ME do 23 let Wilsy Gomesové. Vedle nakažené dvojice opustilo kemp dalších devět judistů, jejichž testy byly negativní. Byli ale v úzkém kontaktu s Fonsecou a Gomesovou.

Fonseca se loni stal prvním portugalským mistrem světa v judu. V roce 2015 mu diagnostikovali rakovinu, ale díky intenzivní léčbě stihl vytoužené olympijské hry v Riu 2016. Tam ho na cestě za olympijským zlatem porazil Lukáš Krpálek.