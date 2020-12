Mrazivá chvíle! Zmatek, nebezpečí, lekala se i česká závodnice. Kde se na trati vzala děsivá překážka?

Kdyby nešlo o život, mohlo by to vypadat jako vtipná scénka pro silvestrovské vysílání. Skeletonistka Katie Tannebaumová z Panenských ostrovů při své jízdě narazila ve skoro devadesátikilometrové rychlosti do koštěte, které při SP v Iglsu spadlo na trať. Nakonec tyhle záběry asi obletí svět jako veselá kuriozita, ale samotná závodnice a nejen ona si po nečekané ráně pořádně oddechla.

"Byl tam celkově trochu zmatek. Nejenže první kolo bylo nefér kvůli počasí, ale Katie spadlo na trať koště, což by se nemělo stávat, protože je to strašně nebezpečné. Doufám, že se jí nic nestalo," strachovala se česká skeletonistka Anna Fernstädtová, která se v závodě nakonec vešla do elitní desítky.

Tannebaumová takové ambice nemívá. Po páteční nehodě je ale hlavně ráda, že přežila ve zdraví. Zdánlivě nevinná překážka mohla způsobit gigantický malér.

„Jsem v pořádku. Helma a chránič úst odvedly svou práci úžasně. Jen je na mé zbrusu nové helmě malé škrábnutí, snad abych si tento den pamatovala. Ale jak bych jen mohla zapomenout," napsala na sítě k dramatické scéně.

Jen její skeleton utrpěl vážné škody. Základ z uhlíkových vláken praskl. „Je to drahé a bude nějakou dobu trvat, než získám náhradu, ale je to opravitelné," uvedla.

Ale proč vůbec bylo na trati koště? Používá se k odmetání sněhu z toboganu. „Dnes sice nesněžilo, ale bylo větrno a sfukovalo to sníh ze stromů a z okolních míst na trať a vytvářelo to efekt silné chumelenice," líčila dále pětatřicetiletá závodnice.

Podle organizátorů koště nezanechal na trati některý z pracovníků údržby, jak by se mohlo zdát a jak se to už v Iglsu také stalo (v roce 2015 při jízdě Kanaďanky Jane Channellové). Tentokrát poslal vedle ležící koště do dráhy silný větrný poryv. „Ať už to bylo jakkoli, jsem v první řadě ráda, že to skončilo bez zranění," dodala Tannenbaumová.

První kolo, v němž došlo k incidentu, bylo anulováno i kvůli problémům se sněhem, platí výsledky z druhé části. Vyhrála Rakušanka Janine Flocková, Fernstädtová skončila osmá.