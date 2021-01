Dočká se česká rychlobruslařská královna konečně své haly? Jednání znovu ožívají

Výstavba rychlobruslařské haly, o níž se uvažuje v Hlinsku na Chrudimsku, by mohla stát do 400 milionů korun. ČTK to řekl reprezentační trenér Petr Novák. Kouč trojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové odhaduje náklady podle obdobných staveb v zahraničí, například v polském městě Tomaszów Mazowiecki.

Na výstavbu plánuje rychlobruslařský svaz získat dotaci od Národní sportovní agentury. "Když nic jiného, budeme mít v záloze, že by se mohlo stavět na etapy. V té první by se třeba mohla udělat otevřená dráha, k níž by se další rok přistavělo zastřešení," uvedl Novák.

Přípravy podle Nováka zdržela pandemie koronaviru. Důležité bude získat podporu některých politiků. Již dříve ji vyjádřil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Trenér Petr Novák na rychlobruslařském oválu v Heerenveenu.

Svaz si již vybral dvě lokality v Hlinsku, pozemky jsou v soukromých rukou. Cena by byla podle Nováka přijatelná.

Hlinsko leží v oblasti s nadmořskou výškou kolem 600 metrů, což podle svazu představuje příznivé klimatické podmínky. Multifunkční halu by měli využívat sportovci i veřejnost. Prvotní studii haly má svaz již zpracovanou z doby, kdy se uvažovalo o výstavbě v Novém Městě na Moravě, z čehož nakonec sešlo. Novák věří, že by do nové haly jezdily trénovat i národní týmy jiných zemí, čímž by se část nákladů vrátila.

Pro rychlobruslařskou halu se v minulosti hledaly či nabízely i jiné vhodné lokality, měla stát například ve Velkém Oseku na Kolínsku nebo v Brně. Novák nevylučuje ani možnost, že by se přestavěl současný rychlobruslařský ovál ve Žďáru nad Sázavou, který je majetkem města. "Pozemky by nestály nic, jen by se muselo všechno rozbourat a udělat větší. Nechci teď ale jednat na více místech," dodal Novák.