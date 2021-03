Krasobruslař Březina se na MS propadl na 19. místo, Chen má třetí titul

Krasobruslař Michal Březina se na mistrovství světa propadl ze třinácté příčky po krátkém programu na 19. pozici. Jde o jeho nejhorší umístění na MS v kariéře, ale s největší pravděpodobností uhájil postup na zimní olympijské hry 2022 v Pekingu. Světový titul potřetí za sebou získal jeho tréninkový kolega Američan Nathan Chen, který se skvělou volnou jízdou posunul do čela ze třetí příčky po krátkém programu.

Na Březinově výkonu se podepsal drsný pád přímo na bok při úvodním čtverném salchowu, po němž měl celou jízdu problém s levou nohou.

"Pořádně jsem tu nohu necítil, Celou jízdu mi to střílelo skrz koleno až do kotníku. Tam, kde jsem skákal z levé nohy, jsem se to snažil trochu kompenzovat. Na konci už jsem v pravé noze neměl vůbec žádnou sílu, protože jsem celou jízdu jel na jedné noze," uvedl při on-line tiskové konferenci.

Jednoznačně nejlepší výkon dnešního odpoledne ve Stockholmu předvedl jednadvacetiletý Chen, který čistě zvládl všech pět čtverných skoků a vyhrál s náskokem více než 29 bodů. Z prvního seniorského stříbra se rok po druhém místě na juniorském mistrovství světa radoval teprve sedmnáctiletý Japonec Juma Kagijama. Díky třem čistým čtverným skokům se při debutu na MS dostal před slavnějšího krajana Juzurua Hanjua.

Dvojnásobný olympijský šampion se v boji o titul pokusil o čtyři čtverné skoky, ale ve výjezdech byl nejistý. Nevydařil se mu ani druhý axel. Sice se vyhnul pádu, ale záporná hodnocení za provedení ho připravila o spoustu bodů a měl až čtvrtou volnou jízdu. Díky náskoku z krátkého programu se udržel před krajanem Šomou Unem. Bronzová medaile je pro Hanjua nezvyklá, na MS ji získal naposledy v roce 2012. Mezitím nasbíral dvě zlata a tři stříbra.