Rusko vykročilo za premiérovým vítězstvím v krasobruslařské World Team Trophy

Mistři světa Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov vyhráli rytmický tanec a roli favoritek potvrdily v krátkém programu také ženy. Pořadí v něm bylo stejné jako to celkové na nedávném MS, vyhrála Anna Ščerbakovová před Jelizavetou Tuktamyševovou. Jen v krátkém programu mužů se ruští zástupci na stupně vítězů neprobojovali. Michail Koljada skončil pátý a Jevgenij Semeněnko sedmý.

Právě v mužské kategorii si nejvíce pomohli vítězové posledního ročníku Američané. Trojnásobný světový šampion Nathan Chen zvítězil a jeho týmový kolega Jason Brown skončil třetí, i když jako jediný v soutěži nezařadil čtverný skok. Vklínil se mezi ně jen dvojnásobný olympijský šampion Juzuru Hanju.

Natálie Taschlerová a Filip Taschler v rytmickém tanci na MS.

Meissner Martin, ČTK

Elitní japonský krasobruslař mohl na rozdíl od mistrovství světa, kde byly prázdné tribuny, pobavit svým rockovým programem na píseň Let Me Entertain You Robbieho Williamse i diváky. Publikum v Ósace mu tleskalo od začátku do konce a dodávalo jízdě ještě větší jiskru. Jiná forma povzbuzování v rámci opatření proti koronaviru není povolená.

Eliška Březinová během volné jízdy na MS.

Meissner Martin, ČTK

Při této soutěži družstev, kterou zatím vyhrávali jen Američané a Japonci, se hodnotí samostatně krátké programy a volné jízdy. Body se přidělují za pořadí sestupně od dvanácti. Vedoucí Rusko bude favoritem i ve sportovních dvojicích díky světovým šampionům Anastasii Mišinové a Alexandru Galljamovovi.