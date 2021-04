Pažout poprvé vyhrál sdruženářskou anketu

Dvaadvacetiletý závodník Dukly Liberec ukončil pětileté kralování Tomáše Portyka v anketě. "Vítězství si velice cením a myslím, že právě můj dobrý výsledek na mistrovství světa to hodně ovlivnil. Se svým výkonem v Oberstdorfu jsem spokojený, dařilo se mi tam. O vystoupeních ve Světovém poháru to už úplně říci nemohu," uvedl v tiskové zprávě turnovský rodák Pažout, který se v seriálu SP jen dvakrát prosadil do třicítky. Nejlépe skončil třiadvacátý v Seefeldu.

Pozici nejúspěšnějšího trenéra získal opět reprezentační kouč Marek Šablatura, nejlepším juniorem se stal Jiří Konvalinka a mezi ženami uspěla potřetí v řadě Tereza Koldovská.