Další fenomenální ruská skokanka se zapsala do krasobruslařské historie

Čtrnáctiletá Ruska Sofia Akatěvová jako první krasobruslařka předvedla v jedné jízdě trojitý axel a tři čtverné skoky. Další fenomenální skokanka z tréninkové skupiny Eteri Tutberidzeové to dokázala o víkendu na juniorské Grand Prix v Gdaňsku.

Akatěvová v Polsku předvedla kombinaci trojitého axela s trojitým toeloopem už v krátkém programu. Pak dominovala i ve volné jízdě, kde k dalšímu axelu přidala dva čtverné toeloopy a čtverný salchow. Na rozdíl od svého prvního vystoupení v letošní juniorské Grand Prix tentokrát nechybovala a zapsala se do historie.

"Pracovali jsme s trenéry na odstranění chyb, které jsem udělala v Krasnojarsku. Také mi pomohlo, že to byl můj druhý závod, nebyla jsem tolik nervózní. Nepřemýšlím o překonávání rekordů. Já prostě miluji, co dělám, a mám ráda těžké skoky. Je hezké, že jsem dokázala něco, co nikdo přede mnou," svěřila se na webu mezinárodní federace ISU.

Tréninková kolegyně úřadující mistryně světa Anny Ščerbakovové může do mezinárodních soutěží dospělých naskočit až v přespříští sezoně. Patnáct let musí být krasobruslařkám nejpozději 1. července, který předchází začátku soutěžního ročníku. Tento limit nesplní Akatěvová o šest dní.