Rychlobruslařská legenda Pechsteinová kralovala. V bezmála 50 letech!

Příští rok v únoru oslaví už padesáté narozeniny, ale doma znovu deklasovala všechny své i o generaci mladší soupeřky. Německá rychlobruslařská legenda Claudia Pechsteinová vybojovala v pátek na národním šampionátu v Inzellu jubilejní 40. titul poté, co potřinácté vyhrála závod na 3000 metrů v suverénně nejlepším čase 4:11,82 min.

Druhá Michelle Uhrigová dojela do cíle za 4:16,27, bronz vybojovala v osobním rekordu 4:16,92 min. Victoria Stirnemannová, 19letá dcera další německé legendy rychlobruslení Gundy Niemannové-Stirnemannové. Dnes veteránka Pechsteinová na mistrovství Německa vyhrála i 5000 metrů, nastoupí ještě do závodu s hromadným startem.

„Vítězství mě pochopitelně těší, ale beru ho trochu s rezervou. V takovém Nizozemsku bych byla už 15 let mezi důchodkyněmi," glosovala svůj čerstvý triumf dlouholetá soupeřka a kamarádka české rychlobruslařské jedničky Martiny Sáblíkové. "I jednačtyřicátý titul je svým způsobem skvělý. Ale ten odstup od mladých holek je extrémní," komentovala Pechsteinová sobotní vítězství o téměř 16 sekund.

Šestinásobná světová šampionka a bývalá světová rekordmanka si ziskem titulu zajistila účast v úvodních čtyřech podnicích nové sezony Světového poháru, v němž se bude bojovat o místenky na ZOH 2022 v Pekingu. Pechsteinová na ZOH startovala poprvé v Albertville v roce 1992, kde získala bronz na pětce. Přidala pak osm dalších medailí včetně pěti zlatých. Pokud by se jí podařilo se do Pekingu kvalifikovat, stala by se první ženou v historii se startem na osmi ZOH.

Mezi muži tento rekordní zápis drží japonský skokan na lyžích Noriaki Kasai.