Polský sáňkař si na nové olympijské dráze v Číně zlomil nohu

Agentura SID napsala, že karambol způsobilo nedorozumění. Sochowicz zahájil tréninkovou jízdu z níže položeného ženského startu. Po dvou zatáčkách se trať spojuje s mužskou, kde ale sáňkaři zahradila cestu výhybka, jež jinak měla být při jízdě z ženského startu otevřená.

Polský reprezentační trenér Marek Skowronski webu Onet řekl, že selhání bylo jednoznačně na straně čínských organizátorů.

"Pro ně je důležitější, aby někdo nedostal covid, než bezpečí závodníků. Co mu provedli, to přesahuje všechny meze. Než jsem se dostal k místu nehody, trvalo to snad 20 minut, a Mateusz tam stále ležel. Ti, kdo u něj byli, nevěděli, co s ním mají dělat. A aby to nestačilo, člověk, který ho měl odnést na nosítkách, neměl na botách mačky, takže když vstoupil na led, málem na Mateusze spadl. Byla to tragédie, co tam předváděli," uvedl polský kouč.

V Jen-čchingu, kde koncem října testovali také čeští bobisté a skeletonistka Anna Fernstädtová, začne 20. listopadu sáňkařský Světový pohár.