Vzhůru do olympijské sezony! V akci Sáblíková, její parťák začal osobním rekordem

"Snad jsme udělali vše, co jsme měli. Olympijská sezona je obrovská zodpovědnost. Je to jiné. Minulá sezona byla taková, jaká byla, takže naskočit do závodů nebude jednoduché," uvedla trojnásobná olympijská šampionka Sáblíková před odjezdem do Polska. Ženy i muži budou nově dnes začínat nejdelšími závody, v případě Sáblíkové trojkou.

Vedle třináctinásobné vítězky SP dlouhých tratích bude Česko tradičně reprezentovat i její týmová kolegyně Nikola Zdráhalová, která plánuje maximální počet startů.

Ale českou premiéru v sezoně obstaral teprve osmnáctiletý Lukáš Steklý, který skončil 34. na 5000 m divizi B. Výrazně vylepšil svůj osobák - na 6:47.875 min.