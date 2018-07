Nasazená dvojka ve Wimbledonu končí. Federer jde hladce dál

Nasazená jednička Wimbledonu Roger Federer bez problémů postoupil v All England Clubu do třetího kola, když Slováka Lukáše Lacka porazil 6:4, 6:4, 6:1. V dalším kole čeká obhájce titulu a osminásobného vítěze travnatého grandslamu Němec Jan-Lennard Struff. Končí naopak nasazená dvojka Caroline Wozniacká, která vypadla ve 2. kole s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou a přišla o šanci na návrat do čela tenisového žebříčku.