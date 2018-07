Z Wimbledonu nejsem odvařená. Držím se radši při zemi, přiznává Plíšková po splnění cíle

"Úlevu necítím, ale jsem ráda. Dala jsem si to jako základní cíl. Splnila jsem ho a pokračuju dál. Mám šanci vyhrát. Ne turnaj. Myslím další kolo," řekla Plíšková novinářům. "Dlouho mi to tu nesedlo, ale pořád jsme ještě v prvním týdnu," naznačila, že by nerada brzy končila a ráda by prošla alespoň o kolo dál.

Bělorusku Viktorii Azarenkovou porazila dvakrát 6:3. "Kdybych jí dala malou šanci, mohla by zápas hodně zkomplikovat," řekla Plíšková. A když měla hodnotit svůj výkon od jedné do deseti, uvedla: "Řekněme tak na sedmičku až osmičku."

Okolnosti se ještě nesešly

Fakt, že ještě nehrála svůj nejlepší tenis, přesto zdolala bez větších problémů bývalou světovou jedničku, může být dobrým znamením. "Asi jo. Přemýšlela jsem o tenise, ne o sobě. Bojovala jsem se soupeřkou a ne sama se sebou, což je pro mě důležité. Ale nechci se uspokojit," hodnotila.

Zlepšit chce hlavně servis a snaží se držet při zemi. Nevyhlašuje, že turnaj vyhraje. "Ne že bych na to neměla, ale výsledky zatím nejsou nějak parádní, takže jsem při zemi," uvedla. Letos získala titul na antuce ve Stuttgartu, hrála čtvrtfinále Australian Open, ale nezáří podle svých představ. "Ještě se mi nesešly všechny okolnosti. Čekám spíš horší věci, což je někdy lepší. Nepřipadá mi, že bych měla vykřikovat, jak vyhraju Wimbledon."

Neznamená to ale, že by si na soupeřky nevěřila. Máte z nějaké strach? slyšela v anglické části tiskové konference. "Ne, nikdo takový není," řekla klidně a pokračovala: "Když hraju dobře, nemusím se nikoho bát. Je to jen o mně."

Na Azarenkovou si věřila

Před rokem na hlavním wimbledonském dvorci prohrála jako nasazená trojka a favoritka turnaje se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou. Letos je sedmou nasazenou a na stejném dvorci se cítila dobře. "Sebevědomě. Na Azarenkovou jsem si věřila. Po protrápeném prvním kole jsem se celkově cítila o hodně líp," řekla.

Pro mnohé tenisty je centrkurt v All England Clubu největším tenisovým chrámem. "Pro mě jsou centry na všech grandslamech skvělé, ráda si na nich zahraju," řekla Plíšková. A ani Wimbledon jako takový nemá za nejslavnější turnaj. "Pořád z něj nejsem odvařená. Nemyslím si, že by byl nejlepším turnajem na světě. Pro mě jsou všechny čtyři grandslamy na nejvyšší úrovni, sjíždí se na ně nejlepší hráči."

S týmem mají pronajatý domek na čtrnáct dnů a je ráda, že si konečně pobyt v Londýně o něco protáhne. "Hodně. Úplně jsem s tím nepočítala. Je fajn, že se ještě pár dní zdržíme, třeba i kvůli lidem, kteří mi věří a podporují," uvedla.

O dalším prodloužení pobytu v domě, v němž kdysi spal Španěl Rafael Nadal, se rozhodne v pátečním třetím kole proti Mihaele Buzarnescuové. Rumunka hraje první Wimbledon, ale letos už byla ve finále na antuce v Praze a na trávě v semifinále v Birminghamu. "Každá levačka je na trávě nepříjemná. Nebude mít co ztratit. Já mám víc zkušeností, ale v žádném případě ji nechci podcenit," dodala Plíšková.