Bouřlivák znovu v akci! Sběračka míčků skončila v slzách

Když na kurt vstoupí australský bouřlivák Nick Kyrgios, je o pozdvižení obvykle postaráno. Výjimkou nebyl ani jeho úvodní zápas v letošním Wimbledonu. Patrně nejraději by na něj co nejrychleji zapomněla mladá podavačka míčků, kterou třiadvacetiletý tenista trefil dělovým servisem do paže. Míček přitom svištěl rychlostí 222 km/hodinu!