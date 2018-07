Bylo to strašný! štval Šafářovou nálet mravenců. Napadlo ji, že už si Wimbledon nezahraje

"Napadlo mě to. Třeba si ho ještě zahraju, třeba ne. Rozhodně si ho chci užít," řekla médiím jednatřicetiletá Šafářová po výhře 7:5, 6:4 za hodinu a tři čtvrtě nad Polkou Agnieszkou Radwaňskou a postupu na londýnské trávě do třetího kola.

Bývalou světovou pětku Šafářovou během kariéry trápil nespočet zranění a zdravotních problémů. Naposledy letos vynechala tři měsíce kvůli viróze, bakteriální infekci a bolestem kloubů a zvažovala, zda se ještě vracet.

Nic neplánuje

Láska k tenisu ale nakonec zvítězila. "Tenis mám pořád moc ráda. Když jsem zdravá a ještě se daří, tak mě to naplňuje a baví mě to," vysvětlila. Aktuálně neřeší, jak dlouho ještě bude na okruhu s raketou působit. "Uvidíme, jak to půjde, teď se těším na další zápasy. Užívám si turnaj od turnaje, nic neplánuju," podotkla.

V úvodních dvou zápasech v All England Clubu předvedla, že se s ní stále musí počítat. Nepříjemnou Radwaňskou porazila i díky devíti esům a celkově 22 vítězným míčům. "Ona všechno vrátí. Musela jsem si to uhrát sama," řekla.

Koncovka zápasu byla napínavá. Zaprvé proto, že Šafářová sice vedla už 5:1, ale pak odvrátila sedm brejkbolů na 5:5. "Měla jsem namále," připustila.

Kouč změnil přemýšlení

Navíc hráčkám hru znepříjemňoval nálet mravenců, kteří se podobně jako loni na kurtu objevili. "Z ničeho nic. To bylo strašný! Tři čtvrtě zápasu v pohodě a nejednou to tam začalo lítat. Bylo to dost nepříjemné, bylo jich hrozně moc. Lítali mi při brejkbolech do očí a všude. Ale bylo to pro obě stejné," řekla Šafářová.

Oba problémy - snažící se soupeřku i dotěrný hmyz - zvládla a znovu ukázala, jak se na trávě naučila hrát. Přitom zpočátku do Londýna ráda nejezdila. "Potom mi Rob změnil přemýšlení," zmínila kanadského kouče Steckleye. "Řekl mi: Ty na trávě umíš hrát a budeš na ní hrát dobře. Teď už se na trávu i těším," dodala. A má jednoduchý důvod: před čtyřmi lety si zahrála ve Wimbledonu semifinále.

Turnaj by ráda vyhrála také ve čtyřhře. S Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA mají pět grandslamových vavřínů, ale Wimbledon chybí. "Máme obrovskou motivaci. Snad nám to půjde. A když ne, svět se nezboří," dodala Šafářová.

Američanka si loni ve dvouhře ve Wimbledonu vážně poranila koleno a po operaci zbytek sezony vynechala. Letos se vrátila a Šafářová si s ní na trávě zatrénovala. "Po takovém zranění a zážitku si nedokážu představit, jak půjde do zápasu na sto procent a jak se bude cítit, ale v tréninku se hýbala dobře," uvedla Šafářová.