Za pět minut dvanáct. Plíšková už málem balila kufry. Můžu být ráda, že jsem ještě v turnaji, přiznala

Sedmá nasazená Plíšková ztratila s Buzarnescuovou první set 3:6 a ve druhém prohrávala 1:4, poté ještě za stavu 4:5 při svém servisu 0:30. "Můžu být ráda, že jsem ještě v turnaji. Taky jsem už mohla být na cestě domů. Už jsem se tam viděla," řekla Plíšková, která druhou sadu získala v tie-breaku a třetí set zvládla 6:1.

"Bylo to ale už hodně na hraně," zopakovala Plíšková, že měla v utkání namále. Nakonec ale pošesté letos vyhrála zápas po ztracené první sadě a pojedenácté ze třinácti zápasů vyšla vítězně z třísetového duelu, což svědčí o její síle.

Nemohla se trefit do returnu

Od začátku utkání se nemohla trefit do returnu. Soupeřka přitom nepodávala tvrdě. "Nedávala mi esa, ale já s returnem bojovala. Možná proto, že je levačka," uvažovala Plíšková a pořád si v hlavě opakovala, že šance přijde. "Když se do toho dostanu. Šlo jen o mě, abych zahrála, a stalo se. Bylo to za pět dvanáct," uvedla.

Očekávala, že letošní finalistka z Prahy Buzarnescuová bude silnou soupeřkou. "Má hodně vyhraných zápasů, je vyhraná a je to z ní cítit," řekla Plíšková. Přesto ji Rumunka zaskočila agresivním returnem. "Nečekala jsem, že do mě takhle půjde. Já zpomalila a dostala ji do hry. Set a půl ale hrála skvěle," uznala.

Od konce druhé sady přidávala Plíšková na razanci. A do té doby skoro přesně hrající Rumunka začala údery nestíhat. "Chtěla bych hrát rychle, ale ne vždy mě to pustí v hlavě. Vím, že když takhle hraju, tak to ovoce většinou přinese a body udělám. Ne vždy se k tomu dostanu, ale pokouším se o to," ujistila Plíšková.

Hlasité povzbuzování

Ve vypjatých momentech ukázala jindy klidná Plíšková i emoce. Nahlas se povzbuzovala a na začátku tie-breaku hlasitě zakřičela. "Věřila jsem, že když se kousnu, znepříjemním jí to, že šance přijde, a stalo se to," oddechla si.

Vyhranný tie-break dodal Plíškové sebevědomí. "Cítila jsem, že jsem zpátky. Byly tam dvě těžké výměny, ty mě hodně nakoply, udržela jsem si servis a dostala jsem se do returnu. Druhý set to zlomil," řekla.

Z prvních deseti nasazených zůstaly v pavouku už jen sedmička Plíšková a jednička Simona Halepová z Rumunska, a to ještě není třetí kolo dohrané. "Je mi to jedno, hlavní je, že jsem v pavouku zůstala já," reagovala Plíšková. "Pro nasazené je to těžké, mají na sobě tlak. Mluvím z vlastní zkušenosti. Dáváme si ho na sebe samy, okolí přispívá. Na grandslamu každý chce uspět. Ne vždycky se povede vyladit formu na grandslam. Soupeřky se chtějí vytáhnout," vysvětlila.

Cíl splněn

Do letoška ve Wimbledonu nepřešla druhé kolo, nyní si poprvé zahraje osmifinále a bude hrát i v druhém týdnu. Splnila si tak před turnajem stanovený cíl. "Potkávám soupeřky, které můžu porazit. Když už jsem tady, chci vyhrávat. Není to tak, že bych si jenom užívala pobyt. Pro mě soutěž nekončí," věřila, že má šanci dojít daleko.

V pondělí bude hrát s dvacátou nasazenou Kiki Bertensovou. Nizozemku letos porazila v jediném vzájemném utkání ve Stuttgartu dvakrát 6:2. "Nemám z ní vyloženě obavy, takže není důvod na ni myslet třeba i v noci," řekla.

Plánovala, že si v sobotu dá od tenisu oddech a půjde třeba nakupovat. "Budu se snažit vypnout. Nechci se zavařit, že si budu představovat zápas, to mi akorát vezme sílu. Chci si trošku odpočinout mentálně," řekla Plíšková. Dodala nicméně, že úplně na tenis zapomenout nedokáže. "Jsem taková myslivna," usmála se.