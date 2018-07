Veselý poslal ze hry dalšího nasazeného, teď ho čeká gigant. Také Češky jdou dál

Veselý, který v Londýně už také vyřadil světovou jedenáctku Diega Schwartzmana z Argentiny, se zatím s Fogninim utkal třikrát a pokaždé mu podlehl. Jejich poslední vzájemný zápas se hrál loni v druhém kole Wimbledonu, Fognini zvítězil ve třech setech. Teď se Čech dokonale pomstil.

Zažíval přitom dosud vcelku mizernou sezónu.

S lídrem světového žebříčku Nadalem se střetne v pondělí. "To by bylo něco neskutečného," říkal Veselý před dnešním zápasem a nyní už se na duel se Španělem opravdu může těšit. Zahraje si ho den před svými pětadvacetinami.

Dnes pod spalujícími paprsky slunce výborně podával a trpělivě nahlodával Italovu vznětlivou povahu. V prvním setu nevyužil brejkbol, ale zvládl tie-break 7:4. O druhý set sice Veselý přišel, ale ve třetím se mu povedl brejk čistou hrou na 4:2. Za stavu 5:3 při prvním setbolu podklouzl, druhý už však "ustál" a vedl 2:1 na sety.

Ital po prohrané třetí sadě praštil třikrát pěstí do výpletu rakety a odřel si klouby. Musel se pak nechat ošetřit. Veselý neklid soupeře využil k zisku podání na 1:0, vzápětí ustál složitou situaci při svém servisu a zbytek sady měl pod kontrolou.

V osmifinále Wimbledonu i na grandslamech je Veselý podruhé v kariéře. Poprvé se tak daleko dostal předloni a v duelu o čtvrtfinále potrápil Tomáše Berdycha. Zápas se tehdy natáhl na dva dny a Veselý podlehl až v pěti setech.

S Nadalam dojde k souboji leváků. S dvojnásobným vítězem Wimbledonu v jediném vzájemném utkání Veselý prohrál na antuce v Hamburku před třemi lety.

Ve čtyřhře se Češkám daří

Češkám se zatím daří ve čtyřhře. Do třetího kola na londýnské trávě postoupily turnajové dvojky Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou, vítězky Roland Garros Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou a už v pátek Lucie Hradecká se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Doplnit je ještě může Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Sestini Hlaváčková se Strýcovou by v boji o čtvrtfinále narazily na pětinásobné grandslamové šampionky Šafářovou a Mattekovou-Sandsovou. Zajímavé je, že loni byla Strýcová u toho, když se Šafářová stala světovou deblovou jedničkou a nyní může v případě titulu "dostat" do čela Sestini Hlaváčkovou. "Tak to je úkol! To je nejdelší možná cesta. Soustředíme se na daný zápas," řekla Srýcová.

Krejčíková se Siniakovou porazily ve druhém kole španělský pár Lara Arruabarrenaová, Arantxa Parraová 4:6, 6:4 a 6:4 a Siniaková tak odehrála ve Wimbledonu letos dohromady s dvouhrou již pátý třísetový zápas. V dalším kole narazí na turnajové čtrnáctky Hradeckou a Sie Šu-wej, nečekanou přemožitelku světové jedničky Simony Halepové ve dvouhře v All Elngland Clubu.

Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011 Peschkeová jsou s Melicharovou turnajovými dvanáctkami. Ve druhém kole si poradily se španělsko-maďarskou dvojicí Georgina Garcíaová, Fanny Stollárová jistě 6:2 a 6:4