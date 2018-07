Wimbledon tleskal Strýcové: Neymar by se měl dívat, pobavila fanoušky česká tenistka

Bojovala, rvala se, na kurtu nechala vše. Přesto to nestačilo. Barbora Strýcová po obrovské bitvě prohrála zápas třetího kola Wimbledonu s německou tenistkou Julií Görgesovou 6:7, 6:3 a 8:10. Fanoušky si však získala obrovskou vůlí, s kterou se vrhala po zdánlivě ztracených míčích. Několikrát se dokonce ocitla i na zemi. "Nebolelo to, já umím padat," říkala plzeňská rodačka s úsměvem pro tenisovysvet.cz.

Jedenáctkrát se už na okruhu potkaly Barbora Strýcová a německá dvojka Julia Görgesová. Šestkrát se radovala česká hráčka a moc si přála přidat sedmý zářez. První set však po téměř hodinové bitvě získala v tiebreaku její soupeřka.

Už v něm však česká hvězda ukázala, co ji na kurtu zdobí. Doslova po hlavě se vrhala za údery Görgesové, po jednom míči dokonce skončila téměř mezi diváky. Udržet se na kurtu a nepřepadnout do hlediště, pomohla Strýcové pohotově i jedna z divaček.

Druhý set patřil české tenistce, která ho získala v poměru 6:3 a fanoušci se tak mohli těšit na dramatickou rozhodující třetí sadu. I tam nabídly obě hráčky parádní tenis plný agresivních výměn.

A že s fyzičkou fedcupová šampiónka opravdu problémy nemá, prokázala právě v maratónském třetím setu, kdy pro změnu po parádním sprintu nestačila včas dobrzdit a zapadla mezi hráčské židličky.

To vše za stavu 8:8 v rozhodující sadě po téměř třech hodinách boje. „Nebolelo to, já umím padat. Neymar by se měl dívat," říkala i přes porážku s úsměvem Češka.

Bojovnost Strýcové ocenili i fanoušci, kteří dvaatřicetiletou tenistku odměnili bouřlivým potleskem. „Lidi si asi mysleli, že jsem si něco udělala. Zatleskali mi, tak jsem jim to oplatila," říkala nebývale klidná Strýcová.

Slova uznání našla i pro svojí přemožitelku. „Ona zaslouženě vyhrála, já nemohla nic dělat. Bojovala jsem, ale se špatným koncem. Tenisově jsem na tom ale ve Wimbledonu byla letos dobře, zlepšovala jsem se. Nejlepší zápas byl ale s Curenkovou."

Pro českou trojku však wimbledonská pouť ještě končit nemusí. Ve hře je ještě ve čtyřhře spolu s Andreou Sestini Hlaváčkovou.