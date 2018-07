Podivné rituály tenisových hvězd: Kdo se bojí tmy a proč Šarapovové chování odkazuje k sexu?

Začněme u úřadující světové jedničky Rafaela Nadala. Jedenáctinásobný vítěz French Open je svými rituály známý snad i absolutním tenisovým laikům. Úprava vlasů, sáhnutí na nos, narovnání spodního prádla před každým servisem, to vše je už tradiční jev, který zápasy antukového krále provází. A to zdaleka není vše.

Pozornější divák jistě zaregistroval, že Španěl má vždy pečlivě seřazené své láhve na pití, které navíc vždy směřují etiketou na stranu, kde Rafa právě hraje. Toho využil nebo spíše zneužil v roce 2014 Lukáš Rosol během vzájemného zápasu ve Wimbledonu, kdy při střídání stran "náhodou" do pečlivě připravených nápojů kopl.

Tím to však u tenisového génia nekončí. Jen málokdo ví o Nadalově strachu z bouřky a tmy, kterou vždy musí zaplašit aspoň malá po celou noc svítící lampička.

PETRA KVITOVÁ

Pozadu nezůstává ani Petra Kvitová, i když do takových extrémů jako Nadal dvojnásobná wimbledonská šampiónka nejde. "Mám ráda lakování nehtů a dělám to skoro před každým zápasem. Jakmile zůstávám déle v turnaji, používám pořád stejnou barvu," přiznala česká hvězda před boji v All England Clubu. Bohužel letos mohla nový odstín měnit velmi brzy, dohrála totiž již v prvním kole.

Petra Kvitová bojovala o postup do druhého kola Wimbledonu se Sasnovičovou

Tim Ireland

MARIA ŠARAPOVOVÁ

Absolutní soustředění, okolí jakoby neexistovalo. Maria Šarapovová je na kurtu zcela ponořena do zápasu, vyrušit se jen tak nenechá. K soupeřce se před výměnou otáčí zády, ale především zásadně nešlape na čáry.

Už tradičně je hra ruské krásky doprovázená vřískotem, který irituje nejen soupeřky, ale i fanoušky. "Nelíbí se mi, že se podobný jekot v ženském tenisu tak rozmáhá. Měl by být zakázán. Zaprvé to podle mého není zdravé, za druhé to až příliš odkazuje k sexu," říká legendární Boris Becker na adresu Šarapovové.

Maria Šarapovová se s letošním Wimbledonem záhy rozloučila.

Peter Nicholls

ANDRE AGASSI

Hodně zajímavá příhoda se stala v roce 1999 legendárnímu Andre Agassimu. Na úvodní zápas Roland Garros si totiž dost nepochopitelně zapomněl vzít spodní prádlo, ale i přesto zápas vyhrál. To výstředního Američana natolik uchvátilo, že i do dalších bojů nastupoval bez této části oblečení. Výsledek? Celý turnaj nakonec ovládl.

SERENA WILLIAMSOVÁ

A co třiadvacetinásobná grandslamová šampiónka Serena Wiliamsová? Když se daří, nemusí se v prádelně bát, že by jim legendární Američanka dala prát své ponožky. To musí být zvlášť během dvoutýdenních grandslamových turnajů poměrně zajímavé. O to víc, že šestatřicetiletá tenistka se na turnajích velké čtyřky většinou zdržuje až do samotného závěru.

A to není vše. Před prvním servisem si Serena hodí míčkem o zem vždy pětkrát, před druhým už jen dvakrát. V tomto ohledu je jasným vládcem Novak Djokovič, který nemá problém i s dvaceti údery tenisáku o zem.

Serena Williamsová na French Open.

Alessandra Tarantino

DENIS ISTOMIN

Hodně zajímavý rituál má uzbecký tenista Denis Istomin. Míčky si například bere vždy od podavače, který mu drží ručník. "Pokud v takovém případě vyhraju následující výměnu, beru si míčky jen od něj. Pokud ale prohraju, tak je od něj naopak nechci," potvrzuje tenista.

PETE SAMPRAS

Čtrnáctkrát ovládl grandslamový turnaj, své soupeře drtil vynikajícím servisem a ještě lepšími voleji. I legendární Sampras však měl a má své "mouchy". Tak například, za žádných okolností se ho nikdo nesmí dotýkat během spánku. Jeho partnerce se to asi nelíbí, ale to je asi tak vše, co s tím může dělat.

A dál? Všechna světla v místnosti, kde Sampras spí, musí být vypnuta. Ušetřen nezůstane ani displej budíku či dioda telefonu či televize. V noci navíc musí být naplno puštěna klimatizace, aby byla co největší zima.

"Ano, je to pravda, tak to mám. Ale po skončení kariéry už to tak striktní není," přiznal před časem s úsměvem sedminásobný wimbledonský šampión.

BARBORA STRÝCOVÁ

Možná byste to do ní neřekli, ale ani česká bojovnice Barbora Strýcová nezůstává rituálům ušetřena. Pozornému divákovi možná neuniklo, že plzeňská rodačka se po přestávce mezi gamy vrací zpět na kurt poněkud zvláštně. Nejdřív si to namíří podél sítě, aby pak prudce zatočila doleva či doprava směrem k základní čáře.

„Je to moje rutina. Ani vlastně nevím, proč to dělám. Budou to ale už dva roky, možná i déle, co takhle na kurt nastupuju. Z ničeho nic jsem to začala sama dělat," říkala Strýcová s úsměvem pro tenisovysvet.cz.

Barbora Strýcová při zápase s Němkou Görgesovou.

Kirsty Wigglesworth