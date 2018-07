České vítězky French Open postoupily do semifinále Wimbledonu

Dařilo se i Květě Peschkeové. Česká hráčka s Američankou českého původu Nicole Melicharovou vyřadily Rumunky Irinu-Camelii Beguovou a Mihaelu Buzarnescuovou 5:7, 6:4 a 6:4 po dvou hodinách a dvou minutách. Naopak ve čtvrtfinále skončila Lucie Šafářová. Společně s Američankou Bethanie Mattekovou-Sandsovou nestačily na kanadsko-čínské duo Dabrowská, Sü I-fan, kterému podlehly 7:5, 4:6, 2:6.

Třiačtyřicetiletá Peschkeová hrála semifinále v All England Clubu loni, v roce 2013 a především v roce 2011, kdy celý turnaj vyhrála v páru se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou. Letos spojila Peschkeová síly s o 18 let mladší Melicharovou. V Austrálii i v Paříži skončily ve třetím kole a nyní si vytvořily společné grandslamové maximum. Titul spolu slavily na turnaji WTA v Praze ve Stromovce.

V duelu s Rumunkami sice česko-americký pár po ztrátě servisu Peschkeové i kvůli dvojchybě prohrál první set, ale ve zbytku utkání už byl na podání bezchybný. V rozhodující sadě získaly Peschkeová s Melicharovou brejk v páté hře při podání Buzarnescuové. Zápas ukončila Američanka esem.

"Měla jsem obrovskou radost, že se nám to podařilo otočit. Nebylo to jednoduché, ale daly jsme to. Tráva nám oběma docela sedí. Navíc už se známe lépe, víme, co od sebe čekat, a pořád se zlepšujeme," řekla Peschkeová serveru Tenisový svět a Radiožurnálu.

"Zatím super, ale musíme jet dál. Nemůžeme se uspokojit," řekla Melicharová. "Chceme ještě víc. Zbývá vyhrát dva zápasy a čtyři sety," dodala Peschkeová, že cílem je wimbledonský triumf. Nejdříve musí zdolat Dabrowskou a Sü I-fan.

Turnajové trojky Siniaková s Krejčíkovou potřebovaly na postup více než dvě a půl hodiny a duel ukončila křížným prohozem Siniaková. Jejich dalšími soupeřkami budou Polka Alicja Rosolská a Američanka Abigail Spearsová, které vyřadily nasazené jedničky Maďarku Tímeu Babosovou a Francouzku Kristinu Mladenovicovou.