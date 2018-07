Siniaková s Krejčíkovou ovládly Wimbledon! A svedly to, co žádný dámský pár 15 let nedokázal



Po patnácti letech ženský tenis zažívá, že čtyřhru na antukovém Roland Garros i ve Wimbledonu vyhraje v jednom roce tentýž pár. A zásluhu na tom mají Češky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které ve finále v All Engladn Clubu zdolaly krajanku Květu Peschkeovou s Američankou narozenou v Brně Nicole Melicharovou 6:4, 4:6 a 6:0. Obě tak slaví druhý grandslamový titul v kariéře. Kateřina Siniaková útočí s krajankou Barborou Krejčíkovou po French Open i na titul v ženské čtyřhře ve Wimbledonu. Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Naposledy se povedlo ovládnout Roland Garros i Wimbledon během jedné sezóny Belgičance Clijstersové s Japonkou Sugijamaovou v roce 2003. Čtyřhru ve Wimbledonu před Krejčíkovou se Siniakovou naposledy z českých hráček vyhrála právě jejich sobotní soupeřka Peschkeová, jež v roce 2011 v Londýně získala se Slovinkou Srebotnikovou zatím svůj jediný grandslamový titul. Před Peschkeovou slavily deblové vavříny ve Wimbledonu tři Češky. Loni zesnulá Jana Novotná a Helena Suková vyhrály čtyřikrát a ve společném páru uspěly dvakrát (1989 a 1990). Česká rodačka Martina Navrátilová kralovala v deblu sedmkrát. Výsledky ostatních sobotních zápasů ve Wimbledonu zde. Siniaková s Krejčíkovou v prvním setu dvakrát vzaly servis zkušené Peschkeové a o vlastní přišly jen jednou při podání Siniakové. Dvaadvacetiletá dvojice se dobře doplňovala, hrála razantně od základní čáry a tolik nechybovala na síti. Přes ztracenou sadu začaly Peschkeová s Melicharovou druhý set sebevědomě. Prohodily si strany na returnu a po dvojchybě Krejčíkové vedly 2:0. A i přes třetí ztrátu servisu Peschkeové v utkání dokázaly druhý set vybojovat. Třetí set měl nečekané rozuzlení. V jeho úvodu si poprvé v utkání neudržela servis Melicharová. Vzápětí Siniaková s Krejčíkovou odvrátily dva brejkboly a od té doby na kurtu dominovaly. Soupeřkám nadělily "kanára" a využily první mečbol. Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně Finále čtyřhry žen: Krejčíková, Siniaková - Melicharová, Peschkeová 6:4, 4:6, 6:0 Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 miliónů liber): Junioři: Čtyřhra - čtvrtfinále: Štyler, Mejia (6-ČR/Kol.) - Nakashima, Zink (USA) 6:3, 6:4 Semifinále: Štyler, Mejia - Hijikata, Tadžima (Austr./Jap.) 6:3, 7:6 (7:4) České vítězky ženské čtyřhry na tenisových grandslamech 1977 (French Open): Regina Maršíková (s Teeguardenovou) 1978 (Australian Open): Renata Tomanová (s Nagelsenovou) 1985 (US Open): Helena Suková (s Kohdeovou-Kilschovou) 1987 (Wimbledon): Helena Suková (s Kohdeovou-Kilschovou) 1989 (Wimbledon): Jana Novotná, Helena Suková 1989 (US Open): Hana Mandlíková (s Navrátilovou) 1990 (Australian Open): Jana Novotná, Helena Suková 1990 (French Open): Jana Novotná, Helena Suková 1990 (Wimbledon): Jana Novotná, Helena Suková 1991 (French Open): Jana Novotná (s Fernandezovou) 1992 (Australian Open): Helena Suková (se Sanchezovou-Vicariovou) 1993 (US Open): Helena Suková (se Sanchezovou-Vicariovou) 1994 (US Open): Jana Novotná (se Sanchezovou-Vicariovou) 1995 (Australian Open): Jana Novotná (se Sanchezovou-Vicariovou) 1995 (Wimbledon): Jana Novotná (se Sanchezovou-Vicariovou) 1996 (Wimbledon): Helena Suková (s Hingisovou) 1997 (US Open): Jana Novotná (s Davenportovou) 1998 (French Open): Jana Novotná (s Hingisovou) 1998 (Wimbledon): Jana Novotná (s Hingisovou) 1998 (US Open): Jana Novotná (s Hingisovou) 2011 (French Open): Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká 2011 (Wimbledon): Květa Peschkeová (se Srebotnikovou) 2013 (US Open): Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká 2015 (Australian Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou) 2015 (French Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou) 2016 (US Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou) 2017 (Australian Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou) 2017 (French Open): Lucie Šafářová (s Mattekovou-Sandsovou) 2018 (French Open): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková 2018 (Wimbledon): Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková ČTK, Sport.cz ■ škv, 15 příspěvků v názorovém fóru » Můj e-mail E-mail příjemce Zpráva pro příjemce Zrušit