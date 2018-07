Česká wimbledonská šampiónka o své životní sezóně i dalších plánech

"Je to úžasný pocit být druhá na světě, snad budu i první. Hrajeme teď super a tím přichází i ranking. Jsou to krásná místa pro mě i Báru, to se málokomu povede. Je to neuvěřitelné," neopomněla Siniaková zmínit parťačku Krejčíkovou, která je čtvrtou nejlepší deblistkou světa.

Siniakové se však daří i ve dvouhrách. V žebříčku jí patří 36. pozice, což je také prozatím její životní maximum.

O své zatím životní sezóně se Kateřina Siniaková rozpovídala bezprostředně po příletu do Prahy.