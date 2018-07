Bývalá světová jednička nyní až v deváté stovce žebříčku. Dokáže se Murray vrátit?

Rodák ze skotského Dunblane se v pondělním vydání tenisového žebříčku ATP objevil až na 839. místě. Ještě v polovině srpna 2017 přitom okupoval pozici světové jedničky. Tak rychlý propad velké hvězdy fanoušci nepamatují.

Murray prožil doslova snovou sezónu 2016. V létě ovládl podruhé Wimbledon a v Riu de Janeiru navíc obhájil olympijské zlato. Po podzimním triumfu v pařížské hale Bercy se navíc dostal poprvé do čela žebříčku. Jako bonus přidal i premiérový titul z Turnaje mistrů a vše vyšperkovala událost z přelomu roku. Britská královna Alžběta II. udělila Murraymu šlechtický titul Sir.

V tenisovém světě je však obhajoba tím nejtěžším úkolem a sezóna 2017 naložila na Murrayho bedra příliš těžký náklad. Minimum času na odpočinek a následnou zimní přípravu způsobil velký výkonnostní propad. Největší problém však měl teprve přijít.

Wimbledonské utkání proti Querreymu se stalo Skotovi osudným. Už před turnajem ho trápily potíže s kyčlí. Kdyby v té chvíli tušil, jak vážný problém z toho nakonec vznikne, zřejmě by čtvrtfinále skrečoval. V září, když se Skotův zdravotní stav nelepšil, přišlo na řadu radikální řešení – předčasný konec sezóny.

Tenisoví fanoušci a experti byli zvědaví, jestli se Murraymu podaří napodobit Rogera Federera, kterému comeback o rok dříve vyšel perfektně. Murray měl zahájit sezónu 2018 v australském Brisbane, ale těsně před startem turnaje se odhlásil. Konzervativní léčba nezabrala a vítěz US Open z roku 2012 musel 8. ledna podstoupit operaci problematické kyčle.

Co tedy bude s dnes již bývalým členem Big four dál? Murray aktuálně figuruje až na 839. místě. To by mu nestačilo ani k účasti v kvalifikacích turnajů nižší úrovně. Možná by měl následovat příklad Japonce Nišikoriho, který se začátkem roku do tenisového kolotoče vracel právě na challengerech. První duel po půlroční pauze nezvládl, ale další challenger v Dallasu již celý ovládl, a kromě herního rytmu získal zpět i ztracené sebevědomí. Skot se může spolehnout na divoké karty od pořadatelů a také na chráněný žebříček, který umožňuje více než půl roku absentujícím hráčům vyhnout se náročným kvalifikacím.

Zřejmě by se mělo zamyslet i samotné vedení ATP World Tour, protože Murray není jedinou hvězdou ve velkých problémech. V podobné situaci je další trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka, který se nachází na 199. příčce světového žebříčku. Koncem června se k tématu vyjádřil momentální jednička Rafael Nadal. Rád by viděl žebříček, který by se netvořil tak jako nyní z výsledků za uplynulý rok, nýbrž za dva roky. „O tomhle uvažuji už dlouho. Podle mě je to nejlepší způsob, jak ochránit hráče v případě zranění," vysvětloval Španěl s tím, že v případě delší zdravotní pauzy se hráč rankingem rychle propadá.

Bilance Andyho Murrayho v letošní sezóně Hertogenbosch Zde plánoval Murray návrat, ale na poslední chvíli se odhlásil. Queens Porážka s Kyrgiosem v 1. kole ve třech sadách. Eastbourne První vítězství. Ve dvou setech přehrál Wawrinku, ale poté nestačil na aktuální britskou jedničku Kylea Edmunda. Wimbledon "V trénincích i zápasech jsem za posledních deset dní udělal velký pokrok, ale po zdlouhavých diskusích se svým týmem jsem se rozhodl, že vzhledem ke stále trvající rekonvalescenci je příliš brzy na to, abych hrál zápasy na tři vítězné sety," vysvětloval Murray důvod svého odhlášení. Washington Jediný naplánovaný turnaj pro zbytek sezóny, v hlavním městě USA se bude hrát od 30. července.

Na hráče by ve dvouletém žebříčku byl vyvíjen menší tlak, často totiž k důležitým obhajobám nastupují nedoléčení. Fanoušci by případnou změnu jistě ocenili, je totiž smutné vidět grandslamové šampióny v žebříčkovém suterénu.

Murrayho čeká extrémně důležitá druhá polovina sezóny, nebude v ní obhajovat žádné body a žebříčkem tak může pouze stoupat. Pokud by se dokázal alespoň přiblížit své dřívější formě, pak bychom ho s koncem roku mohli najít kolem čísla padesát.