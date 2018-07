Česká hvězdička mění trenéra. Talentovanou tenistku povede Hernych

Česká tenisová naděje Markéta Vondroušová, která je díky talentu ale i křehkému zdraví srovnávána s fotbalistou Tomášem Rosickým, mění trenéra. Na americké "betony" vyrazí už pod vedením nového kouče Jana Hernycha, někdejšího 59. hráče světa. Ten doplní v trenérském týmu legendárního Jana Hřebce. „Domluvili jsme se na spolupráci s Honzou Hernychem i Jiřím Hřebcem, se kterým jsem trénovala v minulosti a trénuji i teď před americkou tour. Všichni se známe z klubu, sedíme si lidsky a věřím, že to bude fungovat," těší se devatenáctiletá tenistka.

Trenérské duo Hřebec – Hernych se bude doplňovat. Ostatně Jiří Hřebec Jana Hernycha dlouho trénoval. „Honza se mnou bude cestovat, první společný trip nás čeká na podzim po Asii. Na americké kurty vyražím ještě bez něj s kondičním trenérem Michalem Vágnerem. V plánu je Cincinnati, New Haven a US Open. Zatím to vypadá na kvalifikace, ale tajně doufám v divokou kartu na některém z turnajů," uvedla tenistka.

„V Markétě vidím ohromný potenciál. Pamatuji si Maky začátky na Štvanici, tenisově od té doby neskutečně vyrostla. Mám z celého týmu, který znám léta, výborný pocit a moc se těším na spolupráci. Tato má premiéra, kdy budu trénovat hráčku WTA, je pro mě velkou výzvou," nechal se slyšet Hernych.

S trenérem Martinem Fassatim se Markéta rozloučila v červenci po turnaji ITF v Budapešti.