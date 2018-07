Plíšková o vztahu s Hrdličkou: Sympatický mi nebyl. Proč nechce nosit prstýnek ani jeho jméno?

Své soukromí si velmi pečlivě střeží. O svatbě nedávné české jedničky Karolíny Plíškové a Michala Hrdličky se veřejnost dozvěděla až poté, co to slavný pár společně oznámil na sociálních sítích. Přesto se pro webový portál www.outsidetheball.com spolu se svým manželem o svém vztahu rozpovídala.

Jak se potkali a čím si Karolínu získal?

Bylo to v jednom hudebním klubu v Praze, kde jsem spolu s ostatními slavila fedcupový triumf v roce 2015. Byla to tenkrát velká euforie. A právě tam Michal byl. Nejdříve poprosil o fotku a hned poté o telefonní číslo (s úsměvem). Ale my už jsme se znali předtím. Michal pracoval v televizi jako moderátor a on mě zase dobře znal jako tenistku.

O vzájemná náklonnosti

"Michal mi byl moc sympatický, když jsem ho viděla v televizi, ale pak v klubu, to už opravdu moc ne. Ale on je člověk, který je velmi zábavný, vtipný, mám ráda styl jeho humoru. Užijeme si spolu spoustu legrace. Dokáže mě podpořit v mé kariéře i mimo kurt. A to je pro mě důležité.

You've seen the gorgeous wedding photos, now watch our romantic Q&A with WTA star Karolina Pliskova and Michal Hrdlicka!

📽️: https://t.co/EIYWn9cs2h pic.twitter.com/b8M5zmIgz6 — Outside the Ball (@outside_theball) 27. července 2018

Kdy ji Hrdlička požádal o ruku

Bylo to po loňském Wimbledonu u nás doma. A musím přiznat, že jsem to nečekala. Sice jsme spolu plánovali budoucnost a děti a věděli jsme, že chceme být spolu. Ale člověk nikdy neví, co se stane. Ale když vás pak přítel pořádá o ruku, tak to už je fakt vážně. A pak, když jsem dostala prstýnek, bylo to moc milé. A ano, plakala jsem, to normálně nedělám.

O prstýnku a změně jména

Prstýnek na kurtu nosit nebudu, nejsem na to zvyklá. Hraju bez něj. Když jdu na zápas, tak si ho sundavám a nechávám ho v tašce. A změna příjmení? Hodně jsme o tom s Michalem mluvili, ale měnit ho nebudu. Mám přátelé po celém světě a nechci v tom dělat zmatek. Takže dál budu vystupovat po svým současným jménem. Ale do budoucna to nechávám otevřené.