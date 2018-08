Svatba? Spíš to vypadalo jako rodinný oběd, míní Plíšková

Před pár dny se Karolína Plíšková spolu se svým manželem Michalem Hrdličkou rozpovídali o jejich seznámení. Nyní se bývalá světová jednička rozhodla prozradit také něco o jejich utajované svatbě, která se uskutečnila před necelými třemi týdny v Monaku. „Byla to malá svatba. Spíš to vypadalo jako rodinný oběd,“ vyprávěla šestadvacetiletá tenistka na webu WTA.

O tom, že by se Karolína Plíšková a Michal Hrdlička chtěli vzít letos, občas hovořili. Kdy, ale nechtěli prozradit, a tak když se před necelými třemi týdny objevily na sociálních sítích fotografie z jejich svatby, bylo to pro mnohé velké překvapení. „Je tomu tak, bylo to pro vás překvapení,“ usmívala se na pozápasové tiskové konferenci Karolína Plíšková poté, co v Montrealu vyřadila krajanku Kateřinu Siniakovou.

"Plánovali jsme to tak dva tři měsíce a vše proběhlo v Monaku. Už jen kvůli šatům a dalším záležitostem jsme vše museli sjednat brzy. Nechtěla jsem o tom příliš mluvit, měla jsem různé turnaje, a tak to bylo pro všechny překvapení,“ rozpovídala se česká hvězda. „Moc jsem se těšila, na Wimbledon a turnaje před ním to ale rozhodně nemělo žádný vliv.“

„Jednalo se o malou svatbu. Spíš to vypadalo jako rodinný oběd. Měli jsme tam jen rodinu a velmi blízké přátele. Užili jsme si to, žádný stres,“ prozradila s tím, že o důležitém životním kroku chtěla původně informovat sama, avšak oznámení přišlo dřív. „Chtěli jsme se o náš svatební den podělit sami, ale objevil se tam někdo z českých novinářů, původní iniciativa nešla z mé strany,“ vysvětlovala devátá hráčka světa.

„Můj osobní život je důležitý i pro mou kariéru. Jsme spolu téměř tři roky, svatba je pro nás dalším životním krokem,“ uzavřela Plíšková, která se na turnaji v Montrealu vedle dvouhry představí i ve čtyřhře. V úterý ji v úvodním kole čeká po boku Němky Julie Görgesové bitva s dvojicí Anastasija Sevastovová a Elina Svitolinová.