Siniaková jedničkou po Montrealu nebude, s Krejčíkovou vypadly. Loučí se i Djokovič

Dvaadvacetileté české tenistky, které letos vyhrály Roland Garros i Wimbledon, prohrály v Montrealu hned první zápas. Nejvýše nasazený pár měl na úvod volný los a v dvouhodinovém boji o čtvrtfinále podlehl 6:4, 6:7 a 8:10 japonsko-běloruské dvojici Šuko Aojamaová, Lidzija Marozavová.

Siniaková je aktuálně světovou trojkou (Krejčíková čtyřkou) a šanci na posun do čela žebříčku měla pouze v případě, že by v Montrealu hrála finále. Světovou deblovou jedničkou z Česka byla naposledy loni od srpna do října Lucie Šafářová.

Devatenáctiletý tenisový talent Stefanos Tsitsipas zaskočil na turnaji v Torontu wimbledonského vítěze Novaka Djokoviče ze Srbska. Řecký teenager bývalou světovou jedničku ve 3. kole porazil 6:3, 6:7, 6:3 a poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters.

Tsitsipas tak v Torontu navazuje na úspěšný minulý týden, kdy hrál ve Washingtonu semifinále. V americké metropoli vyřadil aténského rodáka Němec Alexander Zverev, jenž může být jeho dalším soupeřem i v Kanadě, pokud ve 3. kole zdolá Rusa Daniila Medveděva.