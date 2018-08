Kdo je přízrak z Atén, který drtí tenisovou elitu? Byl na hraně smrti, teď šokuje svět

Před necelým rokem znali jeho jméno opravdoví tenisoví nadšenci. Řecký tenista Stefanos Tsitsipas se pohyboval okolo 160. místa a byl jen jedním z řady hráčů se slušnou perspektivou. To, co však dvacetiletý tenista předvádí v posledních měsících, šokovalo fanoušky i tenisové odborníky. Jeho tažení na Rogers Cupu, kde došel až do finále, vše jen podtrhlo.