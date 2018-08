Nová trenérka Plíškové? Bývalá světová jednička, šestinásobná grandslamová šampiónka i žena od rány

Jiří Vaněk, David Kotyza a Tomáš Krupa. To jsou poslední tři trenéři, kteří vedli bývalou světovou jedničku za úspěchy. Poslední dva jmenovaní však po boku Plíškové vydrželi v součtu necelých osmnáct měsíců. K vysněným cílům českou hvězdu nedovedli. A ta se teď rozhodla poprvé ve své kariéře vsadit na zahraniční jméno. Důvěru dostane bývalá deblová světová jednička Rennae Stubbsová.

Obě ženy se velmi dobře znají. Karolína Plíšková se Stubbsovou krátce spolupracovala během loňského Turnaje mistryň v Singapuru. A s troškou nadsázky se dá říct, že pod vedením rodačky ze Sydney má padesátiprocentní úspěšnost.

První dva zápasy na vzpomínaném turnaji vyšly nově složené dvojici výborně. Plíšková na úvod porazila Muguruzaovou, poté si podala Venus Williamsovou. Obě hvězdy na Češku uhrály dohromady osm her.

Rennae Stubbsová bude novou trenérkou Karolíny Plíškové

Profimedia.cz

Prohra s Ostapenkovou v závěrečném zápase ve skupině Plíškovou nebolela, v té době už totiž měla jistý postup do semifinále. Tam však padla s pozdější vítězkou Caroline Wozniackou.

"Jsem velmi šťastná za možnost, že jsem mohla být součástí Karolínina týmu pro Turnaj mistryň. Vždy jsem ji obdivovala jako člověka i jako hráčku. Vyniká skvělými schopnostmi a tenisovými zbraněmi a na kurtu z ní vyzařuje klid," uvedla tehdy Stubbsová. Tím však také vzájemná spolupráce skončila a Plíškové se od nové sezóny ujal Tomáš Krupa.

Po osmi měsících však i bývalý kouč Tomáše Berdycha balil kufry. A na scénu se vrací Australanka. Sedmačtyřicetiletá tenistka zažila své nejúspěšnější období na přelomu nového tisíciletí, kdy se poprvé dostala na pozici světové jedničky ve čtyřhře. Doma má navíc šest grandslamových titulů, do sbírky jí chybí jen ten z Roland Garros.

Své největší úspěchy slavila po boku americké legendy Lisy Raymondové, k jednomu triumfu jí pomohla zimbabwská parťačka Cary Blacková.

Karolína Plíšková na turnaji v Indian Wells.

twitter

Své vynikající deblové předpoklady ukázala i ve smíšené čtyřhře. Ve své životní sezóně 2000 totiž dominovala na Australian Open nejen v ženském deblu. Titul vybojovala po boku Američana Jareda Palmera, jejím druhým tenisovým partnerem při cestě za grandslamovými úspěchy byl o rok později na US Open legendární Todd Woodbridge.

Ve dvouhrách však už tolik úspěšná nebyla. V žebříčku se dostala na maximálně 64. příčku, na grandslamu se dostala dvakrát do druhého kola.

Stubbsová se mezi legendy své země zapsala i dalšími úspěchy. Od roku 1992 do konce kariéry v roce 2010 vyhrála šedesát turnajů ve čtyřhře, žádná jiná Australanka jí v tomto ohledu nemůže konkurovat. A další rekord. Austrálii reprezentovala ve Fed Cupu dlouhých sedmnáct let s deblovou bilancí 28 výher a 9 porážek.

Rodačka ze Sydney, která se netají homosexuální orientací, ukončila hráčskou kariéru až ve 40 letech a rychle se uchytila v roli televizní komentátorky. Teď zkusí vrátit na tenisový vrchol Karolínu Plíškovou.

"Už v tak mladém věku se probojovala na post světové jedničky a do finále grandslamu, takže ví, co to obnáší. Respektuji všechny, s nimiž v minulosti Karolína pracovala, a jen doufám, že se mi podaří na jejich práci navázat. Věřím, že na ni budu mít pozitivní vliv, a snad si ode mě během těchto týdnů něco vezme a využije to i v budoucnu," říkala před loňským Turnajem mistryň Stubbsová.

Její trenérská kariéra příliš velká není. Kromě krátkého zmiňovaného angažmá u Plíškové v loňském roce vypomáhala krajance Samantě Stosurové. Mezi fanoušky i tenistkami je proslulá nekompromisní kritikou, otevřeností a přímostí. Pomůže jí tato vlastnost u Karolíny Plíškové?