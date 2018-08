Bitva o ničem. Nový formát Davis Cupu má první důsledky. Zápas českých tenistů postrádá smysl

"Fanoušci nás poženou, domácí prostředí bude pro nás výhodou." O tyto argumenty se tenisté prakticky ze všech zemí opírali před každým domácím daviscupovým utkáním. Vedení ITF však na svém zasedání v Orlandu schválilo revoluční změny, které pravidla 118 let staré soutěže zcela promění.

Tenisté se od sezóny 2019 budou utkávat během jediného týdne, a to v rámci soutěže osmnácti týmů na neutrální půdě. O tom, zda se ho zúčastní i čeští tenisté, jasno není.

Nové změny ve struktuře však postavily říjnový zápas českých tenistů v Maďarsku do zcela nového světla. Hrát se nebude prakticky o nic. Veselý a spol. budou bez ohledu na výsledek zápasu bojovat s velkou dávkou jistoty na přelomu ledna a února v kvalifikaci o postup na závěrečný turnaj.

Čeští tenisté Adam Pavlásek (vzadu) a Radek Štěpánek v zápase proti indickému páru Rohan Bopanna, Leandr Paes v baráži DC.

profimedia.cz

Dobře to ví i kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil. "Jestliže vyhrajeme, tak jdeme do kvalifikace. Když prohrajeme, tak stejně jsme na tom z hlediska bodů lépe než ostatní a z osmi poražených jde do kvalifikace šest týmů. Když to řeknu hloupě, tak o nic nejde," uvedl pro tenisovysvet.cz jednašedesátiletý kouč.

Český tým si účast v baráži zajistil dubnovým vítězstvím nad Izraelem, ani případné vítězství nad Maďarskem, s kterým se český tým utká od 14. do 16. září v Budapešti, však postup mezi elitu zdaleka nezaručí.

"Zápas nebude mít takový náboj. Samozřejmě celý tým tam pojede s tím, že chce vyhrát, protože vše se v rámci statistik promítá do budoucna. V kvalifikaci v případě úspěchu pak budeme nejspíše nasazení. To pak může být malou výhodou, protože nevím, jestli bychom v případě, že bychom prohráli, mezi nasazené týmy patřili. Zkrátka se budeme pak muset kvalifikovat někam, oni to zatím ani nijak nepojmenovali," pokračuje Navrátil, který český tým dovedl k dvěma daviscupovým titulům.

Čeští tenisté Adam Pavlásek a Radek Štěpánek v zápase proti indickému páru Rohan Bopanna, Leandr Paes v baráži DC.

profimedia.cz

Kvalifikační boje se budou hrát na přelomu ledna a února a zúčastní se jich 24 družstev. Hrát se bude podle tradičního systému doma/venku. Vítězové postoupí do finálového turnaje, poražení půjdou do nižších skupin.

Boje o nejlepší tým světa se uskuteční v Madridu či francouzském Lille a zúčastní se jich osmnáct týmů rozdělených od šesti skupin. O vítězi jednotlivých duelů rozhodnou dvě dvouhry a jedna čtyřhra. Právě absence domácího prostředí však tenistům i fanouškům vadí nejvíce.

„Úplně se ztrácí duch Davis Cupu. V něm jste bojovali o to, abyste hráli před svými fanoušky, ve svém prostředí. To na tom bylo nejkouzelnější. Co si člověk pamatuje? Ty památné bitvy, když se rozhodovalo před bouřícími tribunami, dlouhé pětisetové zápasy," sepsul nové změny Radek Štěpánek.

Tenista Tomáš Berdych oslavuje vítězství po utkání 1. kola Davis Cupu s nizozemským Igorem Sijslingem.

Vlastimil Vacek

Opačného názoru je prezident ITF David Haggerty. "Bude to festival tenisu a zábavy, bude atraktivnější pro hráče, fanoušky, sponzory i televizní společnosti. Chceme zajistit, aby z tohoto historického rozhodnutí profitovaly příští generace hráčů."

Mezi zastánce odsouhlasených změn patří Spojené státy. "Nový formát posílá Davis Cup do 21. století a pozvedne tuto nejvýznamnější týmovou tenisovou soutěž na úroveň, na jakou patří," uvedla Americká tenisová federace v prohlášení.

S kým na Maďary?

Český tým odehrál zápas s Izraelem v sestavě Jiří Veselý, Adam Pavlásek a Václav Šafránek. Proti Maďarsku by mohlo dojít ke změnám. Debutanta Václava Šafránka může nahradit v žebříčku lépe postavený Lukáš Rosol nebo česká naděje, jednadvacetiletý Zdeněk Kolář.

Maďarský tým by se mohl naopak opírat o v životní formě hrajícího čtyřicátého hráče světa Martona Fucsovicse.

Jiří Veselý v úvodním utkání baráže Davisova poháru proti Nizozemsku.

Česká sportovní/Pavel Lebeda

Český, resp. československý tým se s Maďary utkal zatím třikrát. V roce 1975 a 1996 se radovali nástupci Tomáše Berdycha, maďarský tým slavil v sezóně 1976.

Kdo však české tenisty jako nehrající kapitán do boje povede, jisté není. "Po těch změnách se u mě motivace trochu ztratila. Každopádně zatím nic závazně neříkám, nejsem rozhodnutý," uzavírá Navrátil.