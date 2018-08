Djokovič se těší do Prahy na souboj s bojovníkem ninja

Užívá si rekordního zápisu do dějin tenisu. Srbský tenista Novak Djokovič během minulého víkendu ovládl turnaj v Cincinnati a jako první v historii se pyšní triumfy ze všech devíti podniků Masters. Před blížícím se startem US Open v New Yorku se sešel s Radkem Štěpánkem, na jehož říjnové exhibici k rozloučení českého borce s kariérou bude jednatřicetiletý rodák z Bělehradu hlavní hvězdou. „Přijedu i se ženou a moc se těším. Dosud jsem byl v Praze jen dvakrát a pokaždé za doktorem Kolářem," usmál se Djokovič v telefonickém rozhovoru pro česká média.

V poslední době jste získal tituly ve Wimbledonu a v Cincinnati. Porazil jste Nadala i Federera. Co nedávné úspěchy znamenají pro vaše sebevědomí?

Cítím se skvěle. Zase hraju svůj nejlepší tenis. Mám za sebou nelehkou dobu, Radek její část strávil v mé blízkosti. Skoro celou kariéru jsem se vyhýbal zraněním až do loňské sezóny. Musel jsem podstoupit operaci a po ní trvalo pár měsíců, než jsem se dostal na bývalou úroveň. Vrátil jsem se dřív, než jsem měl. Poučil jsem se. Dozvěděl jsem se hodně o sobě, o svém těle, o lidech kolem mě. Od květnového turnaje v Římě jsem se začal cítit o dost lépe. Ve Wimbledonu jsem mohl říct, že jsem vážně zpátky.

Za necelé dva měsíce dorazíte do Prahy na exhibici Radka Štěpánka Česky lev se loučí. Můžete prozradit, jak moc máte daný zápas v hlavě?

Jsem připraven na US Open, ale ne na zápas proti Radkovi. (smích) Je pro mě ctí, že můžu být u toho a hrát s Radkem v jeho úplně posledním zápase. Jsem rád, že mě Radek pozval a že můžu sdílet výjimečný okamžik s ním, jeho rodinou, jeho týmem a fanoušky v Praze. Radek je skvělý člověk. Pracovali jsme spolu chvíli v jednom týmu – on jako trenér, já jako hráč. Spoustu let jsme spolu trénovali, hráli proti sobě na okruhu, společně nastupovali ve čtyřhře. Zažili jsme spolu spoustu výjimečných chvil. Věřím, že v Praze to bude dost emotivní pro všechny přítomné, kteří budou moci oslavit jeho úspěšnou kariéru.

Prozradíte, který zápas proti Radku Štěpánkovi pro vás byl nejtěžší?

Určitě US Open před jedenácti lety. Vyhrál jsem v pátém setu a vybavuji si, že jsem musel neuvěřitelně běhat. Radek dával kraťasy, čopy, loby, prostě dělal, v čem byl specialista. Jenom jsem běhal dopředu, dozadu, doleva, doprava. Po zápase jsem prožil dvě tři hodiny v péči fyzioterapeuta, protože mi musel dávat dohromady záda.

Představoval pro vás Radek Štěpánek během kariéry inspiraci? Jak hluboké je vaše přátelství?

Když jsem jako mladý přišel na okruh, našlo se pár hráčů, kteří se ke mně chovali opravdu hezky. A Radek byl jedním z nich. Už byl tehdy zavedený hráč a dával mi spoustu užitečných rad, vždycky se mnou šel trénovat a pomohl mi se vším, co jsem potřeboval. Náš vztah a přátelství se tedy vyvíjely už od úplných počátků mé kariéry. Patnáct let jsme se pak potkávali, zažili toho spoustu na kurtu, spolupracovali jsme. Jsem opravdu poctěn, že si mě Radek vybral jako osobu, která bude moci hrát na oslavě jeho kariéry.

Mrzí vás, že už Radek není vaším trenérem?

Náš vztah se nezměnil, zůstáváme přáteli a já věřím, že nám to vydrží. Z určitého pohledu je mi líto, že se naše cesty rozešly, ale nikde není napsáno, že jde o uzavřenou kapitolu.

Kolikrát jste se v minulosti už dostal do Prahy? Jaké máte na české hlavní město vzpomínky?

Byl jsem v Praze dvakrát a pokaždé jsem byl za doktorem Pavlem Kolářem, naším skvělým přítelem. (smích) Také mám dva mladší bratry, co hrají tenis. Se svými zraněními a problémy jsme potřebovali nějakou speciální radu a něco z jeho znalostí. Měl jsem šanci se projít po městě a Praha je opravdu jedno z nejkrásnějších měst na světě. Historie, tradice, skvělí lidé, všechno je krásné. Tentokrát mě doprovodí i má žena, snad si užijeme hezké chvilky i mimo tenis a Radek nám ukáže město. Už se moc těším.

Když vedle sebe vidíte Radka Štěpánka, je v lepší kondici, než když jste ho potkával na okruhu?

No určitě je v lepší formě, než když jsem ho viděl naposledy. Říkal, že se věnuje kick boxu a bojovým uměním. Vyběhne na kurt jako bojovník ninja. Očekávám, že bude fit. (smích)