Bertensová po triumfu v Cincinnati vynechá turnaj v New Havenu

Nečekaná vítězka tenisového turnaje v Cincinnati Kiki Bertensová se nezúčastní generálky na US Open v New Havenu, přinejmenším ve dvouhře. Šestadvacetiletá Nizozemka se z turnaje odhlásila kvůli virovému onemocnění. Podle pořadatelů Connecticut Open nicméně zůstala v pavouku čtyřhry, do které má nastoupit se Švédkou Johannou Larssonovou.