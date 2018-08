Něco je ve vzduchu, tuší Kvitová. Zažívá ticho před bouří

Před grandslamovým US Open hraje ve velmi solidní formě a potvrzuje, že koncem léta na turnaji v New Havenu tradičně vítězí. Po triumfu nad Kazaškou Zarinou Dijasovou 6:1, 5:7, 6:2 postoupila do čtvrtfinále. „Něco tady asi je ve vzduchu, nebo ve vodě,“ vysvětlovala na tiskové konferenci s nadsázkou svoji úspěšnost na turnaji, kde už třikrát získala titul.

Ve čtvrtfinále je na Connecticut Open dokonce pošesté v kariéře. „Centrální dvorec je tu trochu rychlejší než ostatní kurty. Je to tu celkově tiché místo, což mám vždy ráda. Jde o takové ticho před bouří, která přijde v New Yorku. Cítím se tady v pohodě, panuje uvolněná atmosféra a hodně si to užívám," vychvalovala svůj oblíbený podnik.

Duel s kazašskou kvalifikantkou začala suverénně. Po jednoznačné první sadě se ale začala trápit, kupila nevynucené chyby a duel se jí nepodařilo doservírovat za stavu 5:4, kdy při svém podání neuhrála ani jeden bod. Zápas tak musela rozhodnout až ve třetím dějství.

„Samozřejmě jsem to chtěla ukončit ve dvou setech, ale to se někdy stává. Naštěstí jsem se vzchopila, od začátku třetí sady jsem byla zpátky," těšilo ji.

Sebevědomí jí v klíčové pasáži zápasu mohl dodávat fakt, že v této sezóně vyhrála 17 z 23 třísetových zápasů. Takovou bilanci v třísetových bitvách v této sezóně nemá žádná z jejích konkurentek.

„Ke konci sezóny vždy hrajete více tříseťáků a jsem ráda, že v nich mám dobrou úspěšnost. Do třetího setu dávám hodně energie, protože v nich se rozhoduje," komentovala svoji bilanci.

V souboji o finále se utká se Španělkou Carlou Suárezovou Navarrovou, přemožitelkou Barbory Strýcové z prvního kola, s níž má sice aktivní bilanci 6:5, ale z posledních pěti vzájemných duelů hned čtyři prohrála.

„Dobře vím, jak těžkou soupeřkou je. Je velmi nebezpečná a nevypočitatelná. Umí hru dobře mixovat, dostávat mě do různých pozic. Nikdy si úplně nejsem jistá, co z její strany kurtu přiletí. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně si myslím, že to bude dobrý zápas a příjemná zábava pro fanoušky," dodala dvojnásobná wimbledonská šampiónka.