Kvitová se krátce před US Open zranila! V New Havenu vzdala boj o semifinále

Česká tenistka Petra Kvitová si semifinále turnaje v New Havenu nezahraje. Trojnásobná vítězka turnaje krátce před začátkem US Open skrečovala čtvrtfinálový zápas proti Španělce Carle Suárezové Navarrové po porážce 3:6 v první sadě kvůli bolestem v levém rameni.

Světové třicítce Suárezové Navarrové, která předtím s českou jedničkou vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů, stačil jediný brejk k tomu, aby získala úvodní sadu v poměru 6:3.

Pak si Kvitová vyžádala lékařské ošetření a následně kvůli zranění zápas po 43 minutách hry skrečovala. Do té doby dvojnásobná wimbledonská šampiónka zahrála 12 vítězných míčů (soupeřka čtyři), ale nakupila i 13 nevynucených chyb. Vybojovala jeden brejkbol, který ale neproměnila.

„Cítila jsem bolest v rameni. Už ve včerejším zápase to začínalo pobolívat a nijak se to nelepšilo. Zkusila jsem první sadu, ale nebylo to dobré. Nemohla jsem pořádně servírovat, tak jak bych chtěla. Rychlost podání nebyla moc vysoká. Chtěla jsem to zkusit, ale když nehrajete proti někomu jako Carla na sto procent, je to hodně složité," vysvětlovala Kvitová.

„Petra teď odehrála hodně zápasů v Cincinnati a Montrealu, to není vůbec jednoduché," připomněla Španělka velké zápasové vytížení tenistky z Fulneku v posledních týdnech. V semifinále narazí Suárezová Navarrová na olympijskou vítězku Monicu Puigovou.

New Haven (tvrdý povrch, dotace 799 000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále Suárezová (Šp.) - Kvitová (3-ČR) 6:3 skreč Puigová (Portor.) - Garciaová (2-Fr.) 7:5, 1:6, 6:2 Čtyřhra - semifinále: Sie Šu-wej, Siegemundová (Tchaj-wan/Něm.) - Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) bez boje.