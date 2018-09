Senzace! Vondroušová na US Open vyřadila favoritku. Siniaková dostala kanára, končí i Kvitová

Český tenis má na grandslamovém US Open druhou osmifinalistku. Po Karolíně Plíškové překvapivě postoupila i devatenáctiletá Markéta Vondroušová, která vyřadila nasazenou třináctku Kiki Bertensovou z Nizozemska. Napodobit ji nedokázala Kateřina Siniaková, která sice s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, příští soupeřkou Vondroušové, rozehrála zápas velmi dobře, ale nakonec podlehla 4:6, 0:6. Ve třetím kole koncí také Petra Kvitová, která nestačila na Bělorusku Arynu Sabalenkovou a po setech 5:7 a 1:6 se s US Open loučí.

Bertensová přijela do New Yorku povzbuzená titulem v Cincinnati, kde si poradila se zástupem hvězd, a zprvu měla navrch i proti Vondroušové. Češka ale nenechala Nizozemku za stavu 4:5 dopodávat první set a tie-break získala poměrem 7:4.

Vondroušová hrála pestře a úspěšně zařazovala oblíbené zkrácení za síť. Ve druhé sadě vedla 2:0, ale pak vypadla z rytmu. V následujících sedmi gamech uhrála pouhé tři míče a do hry se znovu dostala až za stavu 0:1 ve třetím setu.

V šesté hře sice ztratila servis, ale stav 2:4 ji nezlomil a ve dvanácté hře podávala na vítězství. O triumfu nakonec rozhodla v dalším tie-breaku, v kterém získala sedm bodů v řadě (7:1) a za dvě hodiny a dvacet minut slavila postup.

"Je to úžasné. Bojovala jsem o každý míč, snažila se hrát svoji hru, být agresivní a jsem šťastná. Moc všem děkuji za podporu," řekla Vondroušová.

Siniakové vyšel jen úvod

O první grandslamové osmifinále usilovala také Siniaková, ale v duelu nenasazených hráček s Curenkovou se jí vydařil jen úvod. Česká tenistka odskočila do vedení 4:1 a měla brejkbol na 5:1, ale do konce zápasu už nezískala jedinou hru. Přemožitelka světové dvojky Caroline Wozniacké vyhrála málo vídaných jedenáct gamů za sebou a českou tenistku vyřadila za 68 minut.

"I prvních pět gamů bylo hodně vyrovnaných. Ona potom změnila hru a hrála přesně, co na mě platilo. Trošku zpomalila, nehnala se do toho tolik a tak nějak se to otočilo...," řekla Siniaková. "Zkoušela jsem toho hodně. Nevím, jestli to tak vypadalo, ale bojovala jsem. Narazila jsem na zkušenější soupeřku, poradila si s tím líp."

Siniaková v New Yorku nekončí a stále má o co hrát. Ve čtyřhře jsou s krajankou Barborou Krejčíkovou nejvýše nasazeným párem a budou útočit na třetí grandslamový titul v řadě. Siniaková se navíc může stát světovou deblovou jedničkou. "To se objevilo zničehonic a určitě to mám v hlavě," řekla tenistka.

Hrát bude dnes i turnajová pětka Petra Kvitová. Na stejném kurtu jako Vondroušová zahájí nejdříve v jednu hodinu po půlnoci večerní program duelem s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, jež před týdnem vyhrála turnaj v New Havenu.