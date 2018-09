Vondroušová se po životní výhře omlouvala rozhodčí. Byla jsem úplně vyřízená, přiznala

Levou rukou hrající Vondroušová, pod jejíž styl je "podepsaný" trenér Jiří Hřebec, si poradila s Bertensovou hrající ve velké formě po setech 7:6, 2:6 a 7:6. "Ke konci už jsem nevěděla, co se se mnou děje. Skoro jsem ani nevěděla, kolik to je, hrála jsem jenom každý míč. Už jsem byla úplně vyřízená," řekla Češka po utkání dlouhém 140 minut.

Po mečbolu si sokolovská rodačka sedla na kurtu a rukou si zakryla pusu otevřenou překvapením. Po premiérovém postupu do grandslamového osmifinále vypadala, že je v sedmém nebi. "Byla jsem hlavně ráda, že to už je za mnou. Bylo to fakt náročný. Každý bod byl boj a fyzicky i psychicky to bylo těžké," oddechla si.

Nevěděla, co se s ní děje

Hned po jedné z prvních otázek prosila o zveřejnění omluvy hlavní rozhodčí utkání Marianě Alvesové, které nepodala ruku. "Vůbec jsem nevěděla, co se se mnou děje. Moc se jí omlouvám. Nebylo to nic proti ní," vysvětlovala Vondroušová.

Po utkání ji totiž přišla Bertensová obejmout na její půlku kurtu, pak poskytla rozhovor, zamávala divákům a odešla do šatny. Až ze sociálních sítí se dozvěděla, že na rozhodčí zapomněla. "Četla jsem v komentářích na facebooku, že jsem jí nepodala ruku. Úplně jsem si říkala: 'Cože! To není možný!' A pak mi to došlo," smála se.

Samotné utkání označila za nejlepší v sezóně i kariéře. "Obě jsme hrály super tenis," konstatovala. A postup do čtvrtého kola grandslamu je pro ni dalším výrazným úspěchem po loňském triumfu na turnaji WTA v Bielu. "Jsem na grandslamu a porazila jsem nasazenou holku. Tři kola na US Open se jen tak nepodaří," řekla.

Tříslo táhlo

V duelu s Bertensovou po vyhrané první sadě a od stavu 2:0 ve druhé prohrála sedm her v řadě. "Ona do toho začala víc chodit a líp podávala, dala pár es. Já jsem chybovala a pak už to nešlo moc dohánět," připustila, že ke konci druhé sady zvolnila. "Už jsem úplně nechtěla dobíhat všechny míčky, když jsem viděla, že už by to nemělo moc cenu. Táhlo mě tříslo a nechtěla jsem jít do extrémů," řekla.

Znovu se chytla ve třetím setu, v kterém se dostala ze stavu 2:4 mimo jiné i díky perfektním kraťasům. "Ona z toho už pak byla úplně vyřízená, protože jsme běhaly furt dopředu. Bylo to fakt dobrý, to mě bavilo," těšilo Vondroušovou.

Po náročném utkání vypadala hodně unavená. Na druhou stranu věřila, že se dá do pondělního duelu 4. kola dohromady. "Když se vyhraje, z únavy se vzpamatovávám snáz a rychleji. V zápase mě pak nakopne adrenalin," řekla.

V boji o čtvrtfinále narazí na Ukrajinku Lesju Curenkovou, přemožitelku Kateřiny Siniakové i světové dvojky Caroline Wozniacké z Dánska. "Vím, že hraje rychle. Určitě se bude rvát o postup. Musím hrát podle sebe," řekla Vondroušová.