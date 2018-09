Vondroušová se divila Curenkové: Kulhá tam, vypadá, že se pozvrací, a pořád přitom běhá

Tenistku Markétu Vondroušovou udivilo chování Lesji Curenkové v osmifinále US Open. Ukrajinka vypadala velice vyčerpaně, mezi výměnami místy sotva chodila, ale při hře běhala normálně. "Vůbec to nechápu. Jenom to hrála. Dělala scény," řekla Češka po prohře 7:6, 5:7 a 2:6.

Česká tenistka Markéta Vondroušová bojovala o postup do čtvrtfinále US Open. Limitovalo ji zranění pravé nohy, ale prala se o každý míč.

V pondělí se vrátilo do New Yorku horko a v dusnu se o body bojovalo v dlouhých výměnách. Vondroušová prohrávala v prvním setu 1:4 a Curenková začala mít potíže, když se vývoj sady otáčel. "Bylo to fakt divný. Dělala divadlo. A přitom je vidět i z výsledků. že má hodně skrečí, když prohrává. Asi neumí snést, když prohrává," myslí si Vondroušová, že soupeřka vyčerpání a potíže jen předstírala.

"V prvním setu bylo hrozný vedro. Asi jí bylo trošku špatně, mně taky, ale to je asi každýmu. Není to na to, aby tam dělali takový herecký výkony," řekla. Dokonce upozorňovala rozhodčí, že Curenková nepotřebuje ošetření. "Kulhá tam, vypadá, že se pozvrací, a pořád přitom běhá zleva doprava. Nechápu, že s tím rozhodčí nic neudělají, když hraje normálně," zlobila se Vondroušová.

Měla proto problém se soustředit na zápas. "Jeden míč vypustí, další doběhne, třetí vystřelí a pak zase hraje jako blázen... . Je divné si udržet hru, když dělá herečku," postěžovala si devatenáctiletá Vondroušová.

Snažila se o to více bojovat, i když sama měla v závěru křeče a problém s tříslem. "Nechtěla jsem jí dát žádný míč zadarmo, ale už to nešlo," litovala a pro příště má alespoň novou zkušenost. "Vyzkoušela jsem si, jaké to je, když někdo dělá takové scény. Je to úplně neskutečný," řekla.

Po prohře v prvním grandslamovém osmifinále byla Vondroušová smutná, ale domů může odjíždět nadmíru spokojená. "Jako poslední jsem se dostala do hlavní soutěže a tři kola jsou neskutečný. I když to bylo blízko. Mám ještě čas to někdy zvládnout znovu," hleděla s nadějí do budoucna.

Ve Flushing Meadows porazila mimo jiné světovou třináctku Kiki Bertensovou z Nizozemska. Cenný skalp pomůže Vondroušové do dalších zápasů s hráčkami ze špičky. "Když vidím, že s nimi můžu hrát, nejdu na kurt s tím, že je třináctá a že bych měla dostat dva ptáky (kanáry). Je to o tom zůstat v klidu v hlavě a hrát svůj tenis. Rozdíly jsou v hlavě, herně je to u všech stejné," uvědomuje si.

V žebříčku se díky úspěchu na US Open posune k 70. místu a jelikož do konce roku už moc bodů neobhajuje, měla by mít jistý start na lednovém Australian Open. "Je určitě super, že mám klid a ještě si můžu další body nahrát," řekla tenistka, kterou v Praze trénuje Jiří Hřebec a na turnaje bude nově jezdit s Janem Hernychem.

Plánovala odpočinek a doléčit bolavou nohu. Pak vyrazí na turnaje do Asie a už přemýšlela i o další sezóně. "Když budu zdravá, tak to půjde," věří, že může uspět jako na US Open. Žebříčkem by tak mohla stoupat a vylepšit padesátou pozici, což je její maximum z letošního března. "Cíle žebříčkové nemám," řekla nejdřív a na otázku, co aspoň zamířit alespoň do třicítky, s úsměvem dodala: "Třeba. Kamkoliv."