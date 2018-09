Američtí fanoušci dychtí po pomstě: Sereno, umlč tu arogantní Češku!

Ten příběh by měl grády. A Amerika příběhy miluje. Serena Williamsová bude o semifinále US Open bojovat s Karolínou Plíškovou a pokud by zvládla tento zápas a celý turnaj vyhrála, napsala by téměř hollywoodský příběh. Stalo by se tak totiž poté, co na svět přivedla svého prvního potomka a prošla si celou řadou vážných zdravotních problémů. A co víc, české tenistce by se pomstila za dva roky starou potupu, během které Plíšková rozmetala sny Sereny i Venus o grandslamovém titulu. Domácí fanoušci mají jasno. Nadešel čas k pomstě.

Ten zápas dodnes patří k nejdůležitějším, které kdy Karolína Plíšková vyhrála. Když v roce 2016 porazila v semifinále domácí modlu Serenu Williamsovou (6:2, 7:6), šokovala tím nejen americkou hvězdu, ale všechny domácí fanoušky.

Ti teď prahnou po pomstě, což se jasně projevilo i na sociálních sítích. "Zavři té arogantní Češce už konečně pusu." „Nemá žádný respekt k ikonám, je na čase jí ukázat, kam patří." „Serena musí Plíškové vrátit všechny ty řeči, co na její adresu kdy měla." „Poraz tu potvoru. Vyhraj jakkoliv, ale vyhraj!" To jsou jen některé z příspěvků, které se před napjatě očekávaným duelem objevily.

For real... Is she really talking about the lady who has won more slams than any other (men or women) in that last sentence? I respect #Pliskova, but it seems to me she’s the one behaving bigger than she actually is here. #Serena #GOAT #NumbersSpeakForThemselves #USOpen #OpenEra — Diogo Catelas (@DiogoCatelas) 4. září 2018

Některé z fanoušků mohly "nakoupnout" i některé výroky Plíškové. „Serena se chová až arogantně, což jí pomáhá vyhrávat zápasy. Ať to klidně dělá dál. Šarapka (Šarapovová) to dělá taky, podobně si budí respekt," šila do americké ikony.

Serenu podporuje i Courier

Vyhecovat třiadvacetinásobnou grandslamovou šampiónku se snaží i další ikona světového tenisu a Williamsové krajan Jim Courier. "Miluju pohled na vzteklou a pomstychtivou Serenu," píše bývalá světová jednička.

Zkušenost s bouřlivým prostředím na největším tenisovém stadiónu světa udělala česká hvězda již ve zmiňovaném předloňském zápase, kdy fanoušci bouřlivě aplaudovali při dvojchybách Plíškové.

Is all of this really necessary from #Pliskova?



If I were to rewind tape back to the late 90s and early Aughts, and this was #Serena talking, the #tennis community would be in an uproar: “she’s arrogant”; “she doesn’t show respect to her opponents”; etc. Good grief. 🙄#USOpen https://t.co/0iRMsjNtxr — Kimberly A. Woodard (@BeingKimmie) 4. září 2018

„Je v Americe neohroženou královnou, ale to zbožšťování je trochu přehnané. Ale jsme v Americe, no a Amerika je sama o sobě přehnaná, takže jsem tady něco podobného čekala," nebojí se domácího publika lounská rodačka.

Serena zatím drží emoce pod kontrolou a o své soupeřce se vyjadřovala čistě diplomaticky. „Má hodně silných stránek, hlavně servis a forhend. Nebyla loni pro nic za nic světovou jedničkou," říká Američanka, která ve Flushing Meadows kralovala šestkrát.

Podaří se americké legendě odveta za prohrané semifinále z roku 2016, nebo bude znovu vládnout česká tenistka?

Utkání začíná ve středu v 1 hodinu ráno, sledovat ho můžete na Sport.cz v podrobné on-line reportáži.