Nadal dostal kanára, ale slaví postup. Stephensová titul na US Open neobhájí

Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová je první semifinalistkou grandslamového US Open. Devatenáctá nasazená hráčka vyřadila ve čtvrtfinále obhájkyni titulu Sloane Stephensovou z USA 6:2, 6:3. Argentinec Juan Martín del Potro si poradil s domácím tenistou Johnem Isnerem 6:7, 6:3, 7:6, 6:2 a stejně jako loni si zahraje na US Open semifinále. Tam postoupil i Španěl Rafael Nadal po skoro pětihodinové bitvě s Rakušanem Dominicem Thiemem. Turnajová jednička sice dostala v první sadě kanára, ale nakonec vyhrála v pěti setech.

Juan Martín del Potro oslavuje postup do semifinále US Open.

Do svého prvního grandslamového semifinále Sevastovová prošla nečekaně hladce. Prvnímu setu jasně dominovala a ve druhém rychle vedla 4:1. Pak sice dvě hry ztratila, dokázala ale zahnat nervozitu a zápas dovést do vítězného konce.

"Jsem šťastná. V tom horku to bylo hodně těžké utkání, ale dokázala jsem ho zvládnout takticky," řekla osmadvacetiletá Sevastovová. Stephensové vrátila loňskou porážku ze stejné fáze turnaje, prohrála s ní i letos v Montrealu.

Mezi nejlepší čtyři se ve dvouhře mužů probojoval Rafalel Nadal, jehož bitva s Rakušanem Thiemem trvala čtyři hodiny a devětačtyřicet minut. Start do duelu byl šokující, když nasazená jednička dostala kanára. "Byl to šílený start, těžký," hodnotil při pozápasovém rozhovoru.

RAFA PREVAILS!



In 4 hours and 49 minutes, @RafaelNadal defeats Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 at 2:04am!#USOpen pic.twitter.com/eHYr2rZy3Y — US Open Tennis (@usopen) 5. září 2018

V úvodní sadě uhrál jen sedm fiftýnů, což možná nikdy nezažil. "Chtěl jsem to co nejrychleji ukončit. Nešlo mi nic," svěřil se Španěl. Rozhodně ale utkání nezabalil. "Pak jsem se restartoval a našel svůj rytmus. V takové chvíli musíte jít výměnu od výměny," vykládal na kurtu po vítězství.

Neváhal také ocenit rakouského soupeře. "Gratuluji mu, je to dobrý člověk, kamarád. Říkal jsem mu, že je mladý, má to všechno před sebou, je to bojovník. Omlouvám se mu, že jsem ho porazil. Bezpochyby jednou vyhraje grandslamový turnaj," složil vítěz poklonu Thiemovi a nakonec poděkoval i divákům. Zápas totiž končil po druhé hodině ráno. "Děkuji fanouškům, že vydrželi. Odehrál jsem tady spoustu hodin a bez tak skvělých diváků by nebylo možné takový zápas, jako byl ten proti Thiemovi, vyhrát," dodal.