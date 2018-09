Finále Fed Cupu vyprodáno za dvě hodiny! Přijede Serena? Moc bych si to přál, říká Pála

„I kdyby nehrály Serena a Venus, tak nás stejně čeká obrovsky těžké utkání. Sice jsme finále ještě nikdy neprohráli, ale Američanky jsme také za mého působení nikdy neporazili. V roce 2009 jsme doma prohráli v Brně a loni na Floridě, takže je na naší straně velká motivace," netají se Pála, který uznává sílu vítězky z Flushing Meadows 2017 Sloane Stephensové i její tehdejší finálové soupeřky Madison Keysové.

„Vždycky o Madison říkám, že je to budoucí grandslamová vítězka, která v jednom zápase dokáže porazit kohokoliv na světě. Ale já vůbec netuším, kdo přijede. Když jsem se bavil s Luckou Šafářovou, která mluvila s Bethanií (Mattekovou-Sandsovou), tak taky neví, kdo bude v nominaci. Jí by to asi to řekla, protože jsou velké kamarádky," přemítal kapitán.

Plíškovou sledoval z domova

V New Yorku oběhnul kurty, kde hrály české hráčky, čtvrtfinále Karolíny Plíškové proti Sereně Williamsové už ale sledoval doma. „Karolína sama říkala, že čtvrtfinále by brala. Ten výkon mohl být lepší, ale čtvrtfinále je pro ni krok, aby se poprala o Turnaj mistryň," řekl Pála.

Zvláštní pozornost pak věnoval žebříčkově nejlepší Češce Petře Kvitové. „Péťa narazila na soupeřku, která je letos na betonech ve velmi dobré formě. Sabalenková je běloruský válec, protože není moc hráček, které dávají větší rány než Petra. Rok po návratu na kurty má fantastickou sezónu, bude podle všeho na Turnaji mistryň. Měla asi sama větší očekávání na grandslamech, ale buďme rádi za výkony, které letos předvádí. Ve Fed Cupu navíc vždy hraje na hranici svých možností," dodal Pála.

Plíšková a Kvitová mají místo v jeho čtyřčlenném finálovém výběru jisté, o dalších hráčkách se ještě rozhodne. Šanci mají osvědčené opory Lucie Šafářová a Barbora Strýcová, ale ve hře je ji nasazení nejlepšího deblového páru této sezóny Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové.

Musí vybrat jen čtyři

„Motá mi to hlavu, ale jsem rád, že to není tak jednoduché. Je vždycky škoda, že tam nemůže být pět holek, bude se to muset vyřešit. Je složité vybrat čtyři," ví své Pála, který je kapitánem už od roku 2008.

Při včerejším zahájení předprodeje se po vstupenkách, jejichž cena začínala na 990 Kč, rychle zaprášilo, což těší pochopitelně i promotéra Miroslava Černoška.

„Může to být také poslední finále v Praze," říká majitel společnosti Česká sportovní s odkazem na změny v Davis Cupu, jež se patrně nevyhnou ani soutěži nejlepších ženských tenisových týmů.

„Bude to bouřlivé finále. Moc bych si ale přál, aby Serena přijela. Když řekne, že chce hrát, tak opravdu nečekáme, že by ji nenominovali. Věřím, že naše holky se v tom týdnu co nejlépe naladí a nastoupíme v nejsilnější sestavě. O motivaci se nemusíme bavit," tvrdí český kápo.