Loni sotva chodila, teď už zase drtí soupeřky. Ještě nejsem na vrcholu, varuje Williamsová

Radost Sereny Williamsové po postupu do finále US Open.

„Je to neuvěřitelné,“ prohlásila po postupu do finále US Open Serena Williamsová na tiskové konferenci a měla naprostou pravdu. Loni se jí během slavného grandslamu narodila dcerka Alexis Olympia, letos už tady zase drtí soupeřky a bude zde bojovat o svůj čtyřiadvacátý grandslamový titul. A to navíc po všech komplikacích, které jí potkaly.

Po porodu musela totiž americká tenistka kvůli krevním sraženinám na několik operací. „Před rokem jsem po porodu bojovala o život. Byla jsem po operacích, sotva jsem chodila a hýbala se. Teď po roce budu hrát druhé grandslamové finále. Jsem šťastná, že tady můžu hrát. Jsem vděčná, že mohu dál hrát tenis. Ať to dopadne jakkoliv, vlastně jsem už vyhrála,“ vyprávěla šestadvacátá hráčka světa, která si po svém návratu na kurty zahrála o titul už ve Wimbledonu. Tam ji ale porazila Němka Angelique Kerberová.

Na US Open ztratila Williamsová doposud jeden set, a to v osmifinále proti Estonce Kaie Kanepiové. Ve čtvrtfinále si poradila s Češkou Karolínou Plíškovou. V semifinále sice Williamsová na začátku prohrávala 0:2, avšak poté, co se jí podařilo srovnat, byla lepší hráčkou a Lotyška Anastasija Sevastovová jí přestala klást odpor.

Williamsová byla agresivní, hodně chodila na síť, kde vyhrála čtyřiadvacet z osmadvaceti fiftýnů. „Věděla jsem, že proti této soupeřce budu muset chodit více na síť. Na volejích jsem tvrdě makala. V minulosti jsem pár deblových titulů vyhrála, takže je umím. Na síť ale obvykle chodím jen podat soupeřce ruku,“ vysvětlovala se smíchem.

Její skvělé výkony, ale prý ještě nejsou maximem. „Je to jen začátek. Jsem pořád na vzestupu, ještě nejsem na vrcholu. Sice už nejsem žádné mladé kuře, ale věřím, že mám před sebou stále zářnou budoucnost. Těším se na konec sezóny a už i na tu příští,“ prohlásila bývalá světová jednička, kterou v sobotním finále čeká Naomi Ósakaová.

Dvacetiletá Japonka si tady plní své sny. Jedním z nich bylo zahrát si finále grandslamu s idolem Serenou Williamsovou a podařilo se. Spolu se hráčky střetly dosud jednou, a to letos na turnaji v Miami. Tam Ósakaová zvítězila. Pro Williamsovou to byl ale teprve druhý turnaj po návratu z mateřské. „S Naomi jsem prohrála, ale byla to zcela jiná situace, ještě jsem tehdy kojila. Z toho zápasu jsem se poučila a můžu hrát jen lépe,“ uzavřela pětinásobná vítězka Turnaje mistryň.