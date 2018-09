Dojemná Djokovičova zpověď: Rodina je pro mě vším. Tenis mi však zachránil život, válka dala sílu

Horko, dusno, obrovská vlhkost vzduchu, prostě podmínky pod psa. V takovém počasí není dobré se na kurtu zdržovat příliš dlouho. Tímto heslem se s určitou dávkou nadsázky řídí na US Open Novak Djokovič. Na své cestě do semifinále ztratil jen dva sety, poslední tři zápasy vyhrál bez zaváhání. Srbská hvězda ničí své soupeře se stejnou jistotou jako v dobách své největší slávy. A upřímně. Řada fanoušků ani tenisových odborníků už v něco takového ani nevěřila.

Novak Djokovič je na US Open už v semifinále

Psal se rok 2016 a Novak Djokovič završil svoji snahu o kompletní sbírku grandslamových titulů triumfem na French Open. Od té doby jako by však přišel o veškerou motivaci. Rozloučil se s trenérem Vajdou, své síly spojil s duchovním guru Pepe Imazem, navíc řešil vleklé problémy s loktem, které mu vystavily šestiměsíční pauzu.

Ani poté to nevypadalo, že by bývalá světová jednička měla znovu nahánět Federerovi a spol. hrůzu. Angažoval a po pár měsících propustil Andreho Agassiho a Radka Štěpánka, prohrával se soupeři, kteří by mu dříve nečinili vážnější problémy. "Návrat jsem uspěchal," přiznal později bělehradský rodák.

Od překvapivé čtvrtfinálové porážky na French Open od Marka Cecchinata však zařadil rychlostní stupeň, na kteří ostatní nemají odpověď. Finále na trávě v Londýně, triumf ve Wimbledonu a v Cincinnati a prozatím semifinále na US Open. Tuto jízdu narušilo jen drobné zaváhání ve třetím kole Rogers Cupu s řeckým přízrakem Tsitsipasem.

Srbský tenista Novak Djokovič během US Open.

Carolyn Kaster

Co, nebo spíše kdo stojí za obnovenou suverenitou už pomalu odepisované hvězdy? "Marián mě dobře zná, ví, co potřebuju," vysvětlil svůj návrat ke slovenskému trenérovi Vajdovi Djokovič. Strůjce největších úspěchů třináctinásobného grandslamového vítěze také po svém návratu ihned z týmu vyřadil duchovního guru srbského tenisty.

"Když chce být tenisový šampión, tak cesta vede jen přes tréninkovou rutinu, zápasy a silnou psychiku. Když vidíte soupeře na druhé straně, musíte se soustředit na to, jak ho dostat z výhodné pozice a kam zahrát míče, nepřemýšlet o Buddhovi. Jsem rád, že jsme si tyto priority ujasnili a tým se zúžil," odpálil netradičního Novakova spojence rodák z Považské Bystrice.

Za vzestupem srbské hvězdy však stojí i jeho rodina. "Tenis pořád miluji, ale rodina je u mě na prvním místě. Jsou pro mě požehnáním, jsou mým srdcem, duší i tělem. Když jsem byl půl roku zraněný, mohl jsem s nimi strávit hodně času a v té době jsem si všechno uvědomil. Děti a moje žena mi přinesly světlo do života," říká otec dvou dětí.

Novak Djokovič patří k velkým favoritům US Open

Již dříve se Djokovič rozpovídal o tom, jak důležitou roli hrál v jeho životě tenis. Dětství totiž srbský tenista prožil ve válkou zničeném Bělehradu. "Ano, válka mi pomohla ke kariéře profesionálního tenisty, dala mi touhu, abych ve sportu dosáhl něčeho velkého," říkal tenista.

Na těžkém životním období však přece jen našel pozitivní aspekty. "Jedním z mála pozitiv války je to, že spojuje lidi, dává vám sílu postavit se zlu společně, překonat něco, co byste sami nedokázali. Právě to mi dalo energii začít se věnovat tenisu," pokračuje Djokovič.

"Tenis mi pomohl i po psychické stránce, dal mi strašně moc. V mé rodině ho nikdo předtím nehrál. Když mi byly čtyři, díval jsem se na televizi v restauraci u rodičů v Srbsku. Viděl jsem to všechno a prostě jsem se do toho sportu zamiloval. Tenis mi prostě zachránil život," nepochybuje dvojnásobný vítěz US Open.