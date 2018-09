Bojuji za práva žen, uvedla Williamsová po hádce s rozhodčím a dočkala se potlesku

„Brala jsem to jako sexistickou poznámku. Nikdy nevzal game muži za to, že by řekl ,zloději', a to křičeli na rozhodčího i spoustu jiných věcí," stěžovala si 36letá Američanka před novináři. „A já jsem tady, abych bojovala za práva a rovnost žen," pokračovala bývalá světová jednička.

Tu znepokojila také penalizace pro Alizé Cornetovou, která v průběhu turnaje byla potrestána za to, že si na kurtu svlékla triko, aby si jej mohla lépe obléci zpátky. Svléknutí horní poloviny oděvu je však dovoleno jen mužům. „To je skandální, viďte?" vyjádřila se k incidentu francouzské tenistky.

„Cítím, že se s tím musím popasovat, aby se po další tenistky nemusely bát dát najevo své emoce a ukázat, že jsou silnými ženami, a to právě díky dnešnímu dni," dodala Williamsová se slzami v očích, načež se dočkala na tiskové konferenci potlesku.